Peligroso y en Penumbras el Libramiento Sur en Tuxtla Chico

Habitantes de Los Encinos Señalan la Falta de Luminarias en el Tramo que le Corresponde a Tuxtla Chico

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La Oscuridad Afecta a Estudiantes y Trabajadores que Tiene que Recorrer esa Carretera Durante la Noche

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Hicieron el Llamado Para que se les Brinde Condiciones Dignas y Seguras Para Transitar

*EL ALCALDE JULLIO GAMBOA NO HA CUMPLIDO EL COMPROMISO QUE HIZO CON EL GOBERNADOR DE INSTALAR ALUMBRADO PÚBLICO EN ESA IMPORTANTE CARRETERA.

Tuxtla Chico, Chiapas 26 de Marzo del 2026.– A más de tres meses de haberse rehabilitado el Libramiento Sur, el compromiso de instalar luminarias en el tramo correspondiente a este municipio sigue sin cumplirse. Habitantes del fraccionamiento Los Encinos denuncian que el alcalde priista Julio Gamboa dejó en el olvido una promesa hecha públicamente ante el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, lo que hoy mantiene en penumbras una de las vialidades más transitadas de la región.



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El tramo afectado comprende desde el puente del río Cahoacán hasta el paraje conocido como “El Manguito”, una vía clave que conecta con Tapachula y que diariamente es utilizada por trabajadores, estudiantes y transporte de carga. Sin embargo, pese a su importancia estratégica, la falta de alumbrado público ha generado condiciones de inseguridad y alto riesgo para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche y en las primeras horas del día.Patricia Ruiz, vecina del fraccionamiento Los Encinos, señala que la petición de luminarias fue constante desde antes de la rehabilitación del libramiento. “Se nos dijo que nos iban a apoyar, pero todo quedó en promesas. Han pasado meses y no hay respuesta. Nos dicen que no hay material, pero la realidad es que no hay voluntad”, expresó.La falta de iluminación no solo dificulta la visibilidad para los conductores, sino que también impide reaccionar ante accidentes o situaciones de riesgo. “Está muy oscuro, no se alcanza a ver nada. Es peligroso para todos, pero sobre todo para quienes caminan o regresan de trabajar por la noche”, agregó.El reclamo ciudadano también pone sobre la mesa una constante: la percepción de abandono hacia las comunidades periféricas. Vecinos aseguran que no es la primera vez que solicitudes básicas quedan sin atención, lo que evidencia una falta de compromiso institucional.Ante este panorama, los habitantes hacen un llamado directo al gobernador del estado para que intervenga y exija al Ayuntamiento de Tuxtla Chico cumplir con lo pactado. “No pedimos nada extraordinario, solo condiciones dignas y seguras para transitar”, concluyó la denunciante.Mientras tanto, el Libramiento Sur continúa en la oscuridad, convirtiéndose en un símbolo del incumplimiento y la desconexión entre las promesas oficiales y la realidad que enfrentan los ciudadanos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.