Se Registra Intenso Sismo en la Zona del Terremoto

Tapachula, Chiapas; 16 de Noviembre.- Un intenso sismo de 5.1 grados en la Escala de Richter, sacudió en la mañana de este jueves a la región del Istmo que comparten Oaxaca y Chiapas, provocando que se encendieran las alarmas sísmicas de varias ciudades y se desplegara personal de Protección Civil para evaluar posibles daños.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), el fenómeno natural ocurrió a las 06:54 horas, y tuvo epicentro a casi cien kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, en la franja limítrofe entre las dos entidades.

Un par de horas después, se detectó otro temblor, esta vez de 4.3 grados, y alrededor de las 5 de la tarde, un tercero de 4.1, ambos en la misma región que el registrado por la mañana.

La ubicación coincide con la zona en la que tuvo escenario el terremoto de 8.2 grados, del pasado 7 de Septiembre, y en donde -hasta el momento- se han registrado más de 10 mil réplicas.

Derivado del fuerte temblor de este jueves, infinidad de padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a las escuelas.

El reporte de las unidades locales de Protección Civil, por la tarde, coincidieron en que no había víctimas y que no se podía precisar si hubo nuevos daños estructurales.

Sin embargo, se hicieron revisiones en espacios públicos y áreas de concentración masiva, como escuelas, mercados, edificios gubernamentales, plazas, entre otros, sin que hubiera algún daño de consideración.

En la primera quincena de Noviembre, Oaxaca y Chiapas suman en total mil 300 temblores, casi todos ocurridos en la Costa.

En promedio normal de los últimos años, esas dos entidades, tiene en global unos 280 sismos cada quincena. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello