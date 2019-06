Abogados Exigen Claridad en la Política Migratoria de México

Edgar Gerardo Torreblanca, el declarante.

* Para no Desproteger a Nuestros Connacionales.

Según especialista, en septiembre México estará albergando a poco más de un millón de migrantes.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- Ni con la llegada a la frontera sur de la Guardia Nacional, la militarización de la franja fronteriza o la insistente construcción del muro de Donald Trump, se podrá frenar la migración, ya que existen causas que no han sido atendidas por los Gobiernos, haciendo imposible una disminución del flujo migratorio, señaló el Presidente de la Barra de Abogados de Chiapas, Edgar Gerardo Torreblanca.

La pobreza extrema en la que viven los países de Centroamérica, África y el Caribe, aunado a la violencia que existen en esos países, propician que familias prefieran arriesgarse a migrar para salvar sus vidas.

Cuestionó sobre si las decisiones que ha tenido el Gobierno de México en el tema de migración ha tenido o tendrán resultados, en el sentido de establecer una política de puertas abiertas, donde se les otorgue a los migrantes visas humanitarias, se les ofrezcan empleos o acceso a la salud, cuando la mayoría de los mexicanos carecen de este apoyo.

Para comenzar, la encargada de la política interna del país, Olga Sánchez Cordero, dijo no tiene el mínimo conocimiento de atender el tema migratorio, desde que pretendía establecer un cerco migratorio en el Istmo de Tehuantepec, y que con esas ocurrencias, determina la poca capacidad del Gobierno Federal de atender el tema de los migrantes.

Con el acuerdo con Estados Unidos, de recibir en la frontera norte a los miles de migrantes que esperan un asilo de la Unión Americana, según los análisis más conservadores, admiten que a más tardar en Septiembre, México estará albergando a poco más de un millón de migrantes, que no se sabe de qué forma los va a mantener.

El también Presidente de la Academia Chiapaneca del Derecho del Trabajo, indicó que esta supuesta buena voluntad para con los migrantes por parte del Gobierno de México, debe ir acompañada con la mesura y la responsabilidad de, antes de todo, atender las necesidades de los mexicanos, porque sin duda lo que se viene en un corto plazo será una crisis humanitaria para México.

Finalmente, puntualizó en que el Presidente de México debe reconocer que ha tomado malas decisiones para el país, no sólo en el tema migratorio, sino también, en otros temas, como ajustar su presupuesto a costa del despido de trabajadores que ahora están desesperados por no encontrar un sustento para sus familias. EL ORBE/ Marvin Bautista