Intransitables las Calles en Tapachula Ayuntamiento sin Programa de Bacheo

* Choferes Sufren Averías en sus Vehículos en el “San Juan”.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- Ante la falta de atención de las autoridades municipales, las calles en Tapachula se encuentran en pésimas condiciones, por lo que el transitar en las vialidades llenas de baches se convierte en un verdadero viacrucis para los conductores del transporte público urbano y particulares.

Y es que a casi 10 meses de Gobierno, el alcalde Oscar Gurría Penagos no ha emprendido un programa emergente para atender las vialidades del primer cuadro de la ciudad ni de las colonias, por lo que con el paso de los días, las calles de deterioran, volviéndose un verdadero riesgo para los choferes.

En entrevista, Israel Alejandro Cordero Hernández, conductor de taxi, dio a conocer que, durante la temporada de lluvias las calles en varias partes de la ciudad se encuentran intransitables, pero lo más lamentable es que las autoridades municipales no hagan algo por mejorar las condiciones de las vialidades.

En diversas ocasiones, conductores del transporte público y vecinos de calles céntricas han exigido al Ayuntamiento la rehabilitación de las vialidades, pero hasta el momento esta petición no ha sido atendida, mientras los propietarios de vehículos pagan las consecuencias, ya que sus automotores sufren constantes descomposturas.

Entre las vialidades más deterioradas en el centro de la ciudad, se encuentran las calles aledañas al Mercado “San Juan”, entre ellas, la 13 Calle Poniente entre 12 Norte y Avenida Chiapas, en el Fracc. Insurgentes, ya que grandes «agujeros» se encuentran en las avenidas, lo que dificulta el tránsito de los vehículos, en una de las zonas públicas más importantes de la ciudad.

En la misma situación se encuentra la 10a. Sur entre 2a. y 4a. Poniente, cuyas vialidades están destrozadas completamente y aunque los vecinos han solicitado la reparación de las mismas, no han sido escuchados, aún cuando se encuentran sólo a unos metros del centro.

Ante la inoperancia de las autoridades municipales, algunas personas han tratado de mitigar la problemática, rellenando los baches con escombros, pero luego de que se registran las lluvias, los baches vuelven aparecer nuevamente.

Es lamentable que esta problemática de los baches se haya generalizado en toda la ciudad, toda vez que hay calles en las diversas colonias que están intransitables, pero las autoridades parecieran que son ciegas y sordas a esta situación, detalló.

Finalmente, los denunciantes puntualizaron que, no es posible que a nueve meses de la actual administración municipal no haya un proyecto para el mejoramiento de las calles, ya que en toda la zona urbana las avenidas están en pésimo estado e intransitables y las autoridades no hacen nada para resolver la problemática. EL ORBE/ Marvin Bautista