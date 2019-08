Falta de Rejillas y Tapas en Drenaje Representan un Riesgo en el Malecón

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- Paseantes que visitan el malecón del río Coatán, se quejaron de que varios registros del drenaje no cuentan con tapas o rejillas, representando un riesgo para los niños y adultos que acuden a ese espacio para ejercitarse o divertirse en los juegos que ahí se ubican.

Por lo anterior dijeron, se hace necesario que el Ayuntamiento se haga responsable de los daños que pudiesen afectar la integridad de las personas que acuden a ese espacio diariamente, por lo que el funcionario a cargo de Parques y Jardines en la comuna, debe darse a la tarea de supervisar y tapar los registros del drenaje en dicho lugar.

Juan Carlos Améstica, joven que diariamente realiza actividad física en ese malecón, dijo, «yo vengo todos los días de lunes a sábado regularmente, ese registro de drenaje lleva varios meses así, destapado y siendo un peligro para todos aquí. Este lugar es muy concurrido por personas de todas las edades, si tu vienes corriendo -como es mi caso- y vienes concentrado en lo que estás haciendo y se te olvida, puedes sufrir un accidente; igualmente los niños que traen a divertirse a los juegos infantiles y también corren por todo ese espacio, pueden caer y sufrir consecuencias graves, además de que es un foco de infección pues también lo toman como basurero”.

De igual forma, Olga Chávez madre de familia declaró, «no es posible que cosas tan pequeñas como ésta no las puedan reparar de inmediato, aquí pareciera que no hay funcionarios públicos responsables, hay un área del municipio encargada de estas acciones, por favor que hagan su trabajo y vengan a tapar esos agujeros, no esperen a que ocurra una desgracia mayor». EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta