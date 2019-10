Intransitables las Calles en la Colonia Montenegro

Abandonadas por Oscar Gurría.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre.- Habitantes de la colonia Montenegro se quejan del abandono en el que los mantiene el Ayuntamiento de Tapachula.

Una de las habitantes, profesora María Teresa Domínguez Grajales, precisó que también padecen la falta de vigilancia policiaca.

La carretera que les comunica, que va de la zona de la colonia Las Galaxias, se encuentra en muy malas condiciones y hay casos en los taxistas ya no quieren prestarles el servicio, principalmente en la noche o cuando está lloviendo, porque son enormes baches los que hay en la cinta asfáltica y además temen ser asaltados, sostuvo.

A esta problemática tienen que agregarle la falta de alumbrado público y la nula vigilancia policiaca, situación que pone en riesgo a los habitantes, así como a los estudiantes y aquellas personas que trabajan de noche y no pueden estar pagando taxi y se ven en la necesidad de caminar, con el riesgo de ser atracados.

Domínguez Grajales manifestó que ya han presentado escritos a la autoridad municipal para que les den la atención, pero hasta el momento no ha habido respuesta, situación que les preocupa porque necesitan la rehabilitación de sus calles, alumbrado público y seguridad.

Respecto a los baches, manifestó que es preocupante que no le den la atención, sobre todo porque se trata de una importante vía que comunica con varias comunidades de la zona nororiente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González