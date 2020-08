Transportistas de Colectivos no Cumplen con Medidas Sanitarias.

Huixtla, Chiapas; 18 de Agosto de 2020.- Conductores de colectivos que tienen la ruta de Huixtla al Ejido Aquiles Serdán, son denunciados por los usuarios de no acatar las medidas sanitarias para evitar el contagio del Coronavirus.

No utilizan cubrebocas, no hay sana distancia, mucho menos que utilicen gel antibacterial o saniticen las unidades.

Cuatro colectivos cubrían esta ruta, sin embargo, ahora sólo dos están dando el mal servicio.

Siempre van sobrecargadas, hasta parados, nadie le dice algo y es por eso que hacen lo que se les pega la gana.

Nadie los obliga a cumplir con el mandato de la autoridad, por eso la sociedad pide la intervención de los mismos concesionarios para cumplir con un buen servicio y no sea el transporte portador del Coronavirus en Huixtla. EL ORBE/Luis Javier Ramos