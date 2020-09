Mujeres con Cáncer Denuncian Falta de Medicamentos y Quimioterapias

Tapachula, Chiapas; 17 de Septiembre del 2020.- Un grupo de 10 mujeres enfermas de cáncer denunciaron ante rotativo EL ORBE que durante todos estos meses no han podido seguir el tratamiento por falta de medicinas, y tampoco las quimioterapias y las intervenciones quirúrgicas.

Reyna de Los Ángeles Farrera Gálvez, una de ellas, indicó que con la justificación de la contingencia, fue suspendida su operación en la que le extraerían miomas y quistes en la matriz y los ovarios.

Es mujer de bajos recursos económicos, dijo, y por ello no puede acudir a un tratamiento particular.

En su caso, indicó que lleva seis años con ese problema y ha acudido oportunamente sus citas, pero al llegar le dicen que no hay medicamentos.

Por su parte, María Farrera, comentó que también padece esa enfermedad desde hace 5 años y que perdió un seno en virtud de que no hubo quimioterapias.

Posterior a ello, según su versión, asegura que ha ido a las consultas pero les dicen que no hay los reactivos requeridos para seguir con el tratamiento, y «hay que esperar».

Lo peor de todo es que les han programado sus citas hasta el mes de Diciembre, y temen que el mal se propague hacia otros órganos y se ponga en peligro sus vidas.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para el abastecimiento de las medicinas y reactivos necesarios para las personas con cáncer en Chiapas. EL ORBE / Enrique Salazar