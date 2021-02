Baja Hasta en 70% el Turismo Guatemalteco Hacia Tapachula

*A Falta de Promoción Oficial.

*Cero promociones gubernamentales para la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero del 2021.- El turismo de compra, de placer o el familiar de Guatemala a Tapachula, se vino de manera estrepitosa a la baja como en un 70 por ciento a partir de la segunda quincena de Enero y en lo que va del mes de Febrero, manifestó, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes.

El empresario establecido en la localidad, aseguró en entrevista para este rotativo que, en Diciembre hubo un repunte importante, pero luego de los primeros 15 días de Enero, todo se vino para abajo y que, de acuerdo a reuniones con sus homólogos de Guatemala, la causa es porque la inercia de la economía está muy lenta en la franja fronteriza.

Recordó que esa importante baja del año pasado, se vio reflejada en la actitud que tomó la empresa aérea Volaris, que canceló muchos vuelos a nivel nacional, pero que, en el caso de Tapachula, canceló seis de siete vuelos que tenía a México.

“Es muy preocupante para los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, agencias de viajes y operadores turísticos, porque este mes de febrero les está costando mucho, aunque tienen la esperanza de que mejore esta situación ya que para marzo se anuncia la reanudación de vuelos cancelados por parte de Volaris”, detalló.

Además, que Tapachula depende muchísimo del mercado guatemalteco, pero que, a pesar de la lentitud de la economía en la frontera, considera que no hay compromiso por parte de las autoridades en realizar promociones en el lado guatemalteco para atraer al turismo de ese lugar.

Asimismo, que, a estas alturas, todos deberían estar promoviendo a Tapachula en Retalhuleu, en Coatepeque, en Quetzaltenango, y en San Marcos, pero que las autoridades no han hecho absolutamente nada ni se ha aprovechado las condiciones de semáforo verde para atraer al turismo y así, no se logra nada para la frontera sur. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez