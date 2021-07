Aumenta el Pirataje en Tapachula Transportistas Gozan de Impunidad

*Con Carros Chatarra, sin Seguros Para el Usuario.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2021.- Por alguna situación, la Secretaría de Movilidad en Chiapas vive el “sueño de los justos” y ha dejado de cumplir sus responsabilidades. Po ello, es uno de los sectores que está ocasionado severos problemas en la entidad y, inevitablemente, se sospecha que es por corrupción.

Los taxistas ponen las cuotas que quieren y en Tapachula ya superan los 50 Pesos por corrida en la zona urbana, y cada vez que los usuarios protestan, aseguran que tienen el aval de las propias autoridades.

Sus unidades, como las colectivas y los llamados “tapachulteco-bus”, son chatarras andando en la que los concesionarios se dan la vida de millonarios, pero no invierten en ofrecer un mejor servicio.

Tampoco usan cubrebocas, desinfectan los carros ni guardan la sana distancia, es decir, no cumplen con los protocolos de salud que la dependencia debería de vigilar, por el bien de todos.

También se ha detectado que indocumentados ahora ya son choferes al servicio público, y hasta ahora no se sabe cómo consiguieron sus “licencias” de conducir y el silencio de los funcionarios.

Los peor de todo es que la Secretaría está permitiendo que miles de vehículos sean habilitados como colectivos o taxis, sin concesión o ningún otro documento que les ampare esas actividades y, por obvio, no cuentan con el seguro para el viajero.

Por ello, transportistas de la zona alta de este municipio dieron a conocer que se ha incrementado ese “pirataje” y las autoridades de la Secretaría de Movilidad los dejan operar, porque no instrumentan operativos para su rápida detención.

Mario Escobedo Pérez, de la Sociedad Cooperativa Autotransporte Chicharras, expresó a EL ORBE que los transportistas piratas, invaden sus rutas sin que nadie les aplique la ley, por lo que consideró es una competencia desleal.

Calculó que hay en operación unos 28 taxis, solo para las comunidades de Ahuacatlán, Iturbide, 5 de Mayo y 26 de Octubre, lo cual perjudica porque no cumplen con ningún reglamento, ni las medidas para proteger al usuario.

Sostuvo que, tan solo en el último año, el transporte irregular en Tapachula y municipios aledaños ha crecido más del 50 por ciento y que, en el caso de la zona rural alta de Tapachula, es algo que ocurre todos los días y a todas horas, “y es una situación que afecta a los concesionados, porque los que están trabajando bajo la norma y la ley, les exigen que siempre estén al corriente de todo”.

Por ello, a nombre de los concesionados de esa región, solicitó a las autoridades que retomen los operativos para evitar que los piratas continúen invadiendo los ejidos y comunidades rurales, porque en tanto no se hagan, todo seguirá en la impunidad y no se podrá hablar de transparencia y legalidad. EL ORBE / Nelson Bautista