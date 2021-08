Tapachula Convertida en Gran Albergue Exigen Deportar a Indocumentados

Tapachula, Chiapas; 09 de agosto del 2021.- “Es urgente que las autoridades federales atiendan el tema migratorio en la frontera sur, ya que son miles de migrantes que se encuentran varados sin que nadie atienda esta invasión, por lo es necesario que el Instituto Nacional de Migración (INM), deporte a los migrantes irregulares”.

Así lo expresó Ramón Chirino, en representación de un grupo de inconformes del fraccionamiento Framboyanes de esta ciudad, quien dijo a ELORBE que Tapachula se ha convertido en un gran albergue y no ven para cuando el personal de Migración realice su trabajo.

Remarcó que esos éxodos llevan muchos meses varados en esta ciudad y que es una situación insoportable, “porque la sociedad ya no aguanta la llegada de más indocumentados, porque los ciudadanos merecemos vivir en paz y con tranquilidad”.

Dejó en claro que no se trata de racismo o xenofobia “pero nos causa inseguridad y la preocupación es por el tema de salud, porque no hay quien los controle y les diga que hacer. Ellos pelean sus derechos humanos, pero en donde queda el de los mexicanos”.

La petición principal a las autoridades mexicanas, según dijo, es que les de salida de inmediato o en su caso, se hagan las deportaciones necesarias para que no se tengan mayor presencia de extranjeros. “ya que nos preguntamos que van hacer con todos ellos o dónde los van a meter, porque por donde quiera en Tapachula aparecen indocumentadas”.

Se calcula que entre 70 mil y cien mil migrantes se encuentran en la ciudad, algunos ya de manera definitiva, debido a la lentitud, burocracia y la falta de trabajo de las autoridades migratorias que no agilizan sus papeles para que puedan dejar la ciudad.

Chirino consideró que la inseguridad ha crecido en la zona y, en muchos casos, los extranjeros son participes de esos delitos, “porque ahora a cada rato aparecen cometiendo alguna falta administrativa extranjeros de Honduras, El Salvador, Haití, del África y hasta de Cuba”.

Recordó que se tiene la pandemia con un alza de casos y decesos, además de no se hay filtros sanitarios, mucho menos revisión de los migrantes que ingresan de manera irregular todos los días.

“Nosotros queremos saber quién los cuida o los revisa, porque todos ellos están sin cubrebocas y esa es la molestia, porque a ellos no se les aplica la ley, son intocables y gozan de inmunidad”.

Otro de las quejas que tienen los habitantes de esta ciudad, apunto, es que los indocumentados dejan mucha basura, lo cual deja mala imagen a este municipio y tampoco se les dice nada.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales y estatales para que sean el canal entre los ciudadanos para que estas peticiones lleguen a la federación y se pueda hacer algo a la brevedad.

Algunos de los indocumentados en esta ciudad han sido detenidos porque eran buscados en sus países por delitos como extorsión, homicidio, narcotráfico, ataques sexuales, robos, asalto, terrorismo, lesiones, entre otros. EL ORBE / M. Blanco