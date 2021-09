México Cambió Vacunas por Migrantes con EEUU: Pastoral de Iglesia Católica

* Sin Control el Fenómeno Migratorio.

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2021.- “En nuestro país ahora hay políticas muy cerradas para la frontera sur de Chiapas, de una u otra forma México está respondiendo a Estados Unidos; desgraciadamente nos vendimos por vacunas. Te damos las vacunas, pero no dejes pasar a los migrantes”, señaló el sacerdote, César Augusto Cañaveral Pérez, titular de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana en la Diócesis de Tapachula.

En entrevista para EL ORBE, el también director del Albergue Diocesano Belén, dijo que hay una gran preocupación en la Iglesia Católica “por el trato inhumano e indigno que el gobierno federal le está dando a estas caravanas”.

Incluso, dijo que estaba junto con otro sacerdote en Mapastepec y por eso fueron testigos, a mediados de esta semana, cuando llegaron los agentes federales a desintegrar una de las caravanas en el momento que los migrantes dormían en la explanada central de la cabecera municipal.

No se entienden los motivos del actual Gobierno Federal para impedir el libre tránsito de esas personas, sostuvo, quienes lo único que quieren es irse a Estados Unidos, pero forzosamente tienen que pasar por México.

“Hay demasiado sufrimiento, porque van muchos niños. Creo que tenemos hoy un Gobierno que ya se le salió de control todo el fenómeno migratorio”, afirmó.

También precisó que infinidad de migrantes que están viajando en esas caravanas, que han sido detenidos, vejados y detenidos en la Estación Migratoria “Siglo XXI” y después los vuelven a soltar para que deambulen en Tapachula, tienen papeles que el mismo Gobierno de México les está otorgando para transitar en territorio nacional, pero que en la práctica no se está respetando.

“Quieren embotellar Tapachula, un municipio que no tiene la capacidad para recibir a todo este tipo de gente. No hay los medios para darles trabajo ni un medio económico incluso para nosotros los mexicanos”, apuntó.

En ese sentido, consideró que hacen falta estrategias y diálogo con los países de origen y analizar las causas de estas migraciones que, por ejemplo, obliga a los haitianos pasar por doce países y al llegar a México son sometidos a un sufrimiento desgarrador.

“Estamos viviendo una cacería de migrantes y embotellan las estaciones migratorias. Son faltas de estrategias y de diálogo. Hay desconocimiento por parte del gobierno federal. No es que no lo sepa, sí lo sabe, pero es como que no quiere ver el problema de frente, porque hay muchos intereses por parte de México hacia los Estados Unidos”, abundó.

Adelantó que la problemática se va seguir complicando y no va a terminar; que Tapachula y los municipios aledaños van a ser el paso obligado y, quizá, el destino final de grandes éxodos migratorios. EL ORBE / JC