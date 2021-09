Malos Funcionarios del INM Provocan Colapso Migratorio en Frontera Sur: Derechos Humanos

* Ya les Entregaron Documentos Pero no los Dejan Salir.

Tapachula, Chiapas; 08 de septiembre del 2021.- El Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdova, consideró este miércoles que hay un colapso migratorio en la frontera sur de México y que los operativos que está realizando el Instituto Nacional de Migración (INM), para detener a los migrantes en caravana, son ilegales y se está cometiendo abuso excesivo de la fuerza

Enrique Vidal Olascoaga, coordinador de ese organismo, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los integrantes de esas cuatro caravanas que partieron desde Tapachula la semana pasada, son personas que han estado en la ciudad durante muchísimos meses, a veces casi un año, en espera de poder obtener el acceso a sus procedimientos de refugio y de regularización migratoria.

Con el paso del tiempo, recalcó, los migrantes empezaron a tener una vida cada vez más precaria, en condiciones de hacinamiento, de abuso en el pago de rentas para sus cuartos, para obtener comida y un trabajo, y que todo eso hizo que se organizaran para una salida generalizada de la ciudad, “porque tienen los permisos, de acuerdo a los documentos que tienen como solicitantes de refugio.

“Por lo tanto, todos los operativos de retención de las personas que estamos observando, son ilegales. Esto porque las personas tienen derecho a circular libremente por el estado de Chiapas al ser solicitantes de refugio, y por otro lado, los operativos se están cometiendo con abuso excesivo de la fuerza, y con tratos que consideramos crueles, inhumanos y degradantes”, abundó.

Al hacer un balance de todo eso, recalcó que “es ilegal e inconstitucional y viola también las obligaciones internacionales por parte del estado mexicano en su conjunto. Esto es absolutamente reprobable, como lo es la actuación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas”

De igual forma, según su versión, “día con día constatamos actos de tortura en el Centro de Detención Migratoria Siglo XXI, donde identificamos actos de represión y de racismo en contra de la población haitiana, en el trato que les dan a las personas en el momento que quieren acceder a sus procedimientos, les desinforman, les confunden y prácticamente el INM en Chiapas juega en contra de una migración ordenada y regular”.

Fue más allá al asegurar que la delegación en Chiapas del INM es sinónimo de corrupción y de total impunidad que asegura continuará en tanto el gobierno federal no lleve a cabo una profunda investigación en torno a ello y castigue ejemplarmente a los que resulten responsables.

“La política migratoria a nivel nacional es una contradicción, incongruente e improvisada. Consideramos que son prácticas sistemáticas por parte del gobierno federal en no querer dar mayor claridad y una solución integral, cambiando un enfoque completamente hacia el trato a las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país”, comentó.

Lamentó profundamente que los policías militarizados de la Guardia Nacional hayan entrado sin orden judicial a los hoteles en Mapastepec y hasta al templo católico en busca de migrantes “y golpeando a las personas en el parque central, y hasta los agentes del INM patearon en la cabeza a uno de ellos para detenerlo”.

Dejó en claro que no se trata de hechos aislados, sino reiterados y sistemáticos, “ya que todos los días en esta oficina recibimos estos testimonios. Entonces no vemos ningún acto congruente entre lo que dice el discurso de la política migratoria, con los hechos que constatamos”.

También expresó que el INM tiene cerrado el diálogo con las organizaciones civiles, con medios de comunicación e incluso con organismos internacionales, “por lo que consideramos que las máximas autoridades de este país en el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo tienen que sentar a la mesa a los titulares de esa dependencia para detener de una vez por todas la corrupción y la impunidad que reina en esa institución”. EL ORBE / JC