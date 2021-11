Antros de Vicios Convertidos en Foco de Contagios del Covid-19

* Empresarios Exigen que Autoridades no los Solapen.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre 2021.- El incremento de antros de vicio y casas de apuestas en los últimos dos años, se ha convertido en un foco de infección del Covid-19, ya que se olvidan de la sana distancia y protocolos de salud, comento Enrique García Jasso, empresario del primer cuadro de la Ciudad.

En entrevista para EL ORBE, manifestó que las casas de apuestas empobrecen más al pueblo, porque en algún momento las personas se ambicionan por querer recuperar lo que ya perdió y se deshacen de casas, carros y propiedades.

«Creo que tanto los centros de vicio como las casas de apuestas son un mal para el pueblo, ya que en lugar de beneficiar a los niños, jóvenes e incluso a personas adultas, los envicia en cosas sin provecho», opinó.

Cuestionado sobre los palenques clandestinos, consideró que es una labor del Gobierno Federal, tanto de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, sin embargo dicha actividad ilícita está respaldada por las mismas autoridades y, entonces, difícilmente se puede proceder en contra de esas personas.

Dijo que con este problema de salud por el Covid-19, se debe respetar la sana distancia, el uso del cubrebocas, pero sobre todo es responsabilidad del Gobierno Municipal, que encabeza Rosa Urbina, poner orden para que los antros se manejen en un 50 por ciento de su capacidad.

Los jóvenes tienen el derecho de divertirse pero siempre y cuando se haga con responsabilidad, ya que estar en lugares muy concurridos podrían contagiar a sus padres, si no se toma conciencia de este problema que estamos viviendo, y ahí podría ir creciendo el número de contagios, sostuvo.

Asimismo, dijo que deben establecer un horario de operación a los centros de vicios aunque son los mismos propietarios que no respetan lo establecido y se les debe de poner mano dura, pues son ellos mismos quienes permiten que este tipo de lugares operen hasta horas de la madrugada cuando reciben sus famosas «mordiditas» y como si no pasara nada siguen, y esto seguirá pasando si no se cuenta con un buen Gobierno que ponga fin a diversas irregularidades que suceden en nuestra Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista