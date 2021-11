Denuncian Tablajeros de la Costa Hostigamiento Policiaco Carretero

* Los Obligan a Usar el Rastro de Tapachula, Aseguran.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2021.- Ganaderos y tablajeros de la Costa de Chiapas denunciaron este día que están siendo objeto de hostigamiento policiaco en la carretera que une a los municipios de la región y los señalan que se trata de movimiento de carne de ganado robado que va hacia Tapachula, pero consideran que se trata de una artimaña para obligarlos a ocupar el rastro de Tapachula del que dijeron es completamente insalubre.

Mario Moreno Sánchez, en representación de los tablajeros de Mapastepec, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que antes estaban maquilando en Tapachula, pero que optaron por hacerlo en aquella razón, porque los fletes encarecían el producto y es allá donde están los ranchos ganaderos, no en la localidad

En esa movilización diaria del ganado desde los potreros de los municipios aledaños a Mapastepec, señala que “estamos siendo víctimas de una persecución constante por parte de unos supuestos agentes, porque para mala fortuna se han distorsionado las leyes, y en un momento dado dicen que estamos cometiendo un delito y que traemos ganado robado, pero no se ha integrado ninguna carpeta de investigación, donde nos soliciten”.

De acuerdo a su versión, en una de las ocasiones que detuvieron un camión que trasladaba carne por parte de uno de los miembros de esa asociación, le pegaron un balazo al chofer de la unidad, aunque logró recuperar su salud, aparte de que tuvieron detenidos una semana los camiones.

Recalcó que esa situación les afecta demasiado porque se obliga a que todos tengan que venir a sacrificar el ganado a Tapachula, “en un rastro que es el más deficiente que hay, al que no le dan mantenimiento”.

De acuerdo a su versión, el rastro de Tapachula carece de todo, higiene qué es lo principal, porque si usted tiene un inmueble y no le da la suficiente limpieza, va produciendo bacterias, y nosotros vamos huyendo de eso. Ahí se están sacrificando tantos caballos, y ¿a dónde va esa carne?. Las autoridades deben de revisar ese producto para saber si se está consumiendo en Tapachula o para dónde va”.

Dejó en claro que se fueron a Mapastepec, “porque detectamos que este rastro no cumple con las normativas que pide salubridad a nivel federal”.

Calculó que, tan solo en ese municipio de la parte de la Costa de Chiapas, se ingresan alrededor de 40 reses cada día. EL ORBE / JC