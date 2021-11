Locales Abandonados del “Sebastián Escobar” Sirven Como Basurero

* Aumentan la Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 16 de noviembre del 2021.- Alrededor de un 60 por ciento de los cientos de locales que conforman al mercado “General Sebastián Escobar”, en el centro de la localidad, se encuentran abandonados y solamente sirven de basurero público o para que ajenos lleguen y se apoderen de ellos, denunció, Fidel Aguilar López, locatario de ese centro de abasto.

“Vemos muchos locales inactivos y debido a eso se acumula la basura, hasta de los mismos comerciantes u ocupan los locales que no son de ellos, que no son propietarios, y se les hace fácil trabajar ahí y dejar sucio”, dijo al reconocer que todo eso provoca grandes pestilencias t con ello el desagrado de los consumidores.

Ante esa problemática, informó que las autoridades han hecho apercibimientos a los propietarios para que se reactiven los locales.

Aseguró también que ya tiene varios trienios atrás que no se le da mantenimiento a ese mercado, pero que los locatarios y la misma sociedad ha pedido que no se realice una remodelación más, sino que se construya un nuevo mercado que reúna todas las especificaciones que marca la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, porque Tapachula lo merece.

Al mencionar que 6 de cada 10 locales permanecen cerrados y olvidados, reconoció que muchos de los propietarios tampoco han pagado impuestos en tres o cuatro años.

Aclaró que, como están las leyes actualmente, el pago de los impuestos por parte de los locatarios los deja en estado de indefensión, porque no generan derechos reales.

Puntualizó que, paralelo a la demanda generalizada de un nuevo mercado, petición es que se obligue a los locatarios a mantener en operaciones sus establecimientos, porque hay mayor alternativa de compra parea los consumidores, y por ende, u8hj incremento en la economía local, o que los clausure par que otros puedan llegar a ocuparlos de manera legal. EL ORBE / JC