Habitantes de la Colonia Monte Paraíso Solicitan Alumbrado Público y Pavimentación

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2021.- Desde hace más de 20 años, los habitantes de la colonia Monte Paraíso de este municipio carecen del servicio de alumbrado público y la pavimentación de sus calles, lo que les perjudica grandemente sobre todo porque ahí viven muchos ancianos y niños.

Esa fue la denuncia de parte de Eluvic Cruz Espada, en voz de los afectados, quien argumentó que como consecuencia de no haya alumbrado, los ladrones hacen de las suyas amparados en la oscuridad de la noche.

En entrevista para este rotativo, comentó que la directiva de la colonia ha hecho gestiones ante las autoridades municipales, pidiendo la atención de ese y otros servicios, como el caso de la pavimentación de sus calles que están completamente destrozadas pero resulta que no les hacen caso y solo se les ha ido a éstos en responder con puras promesas que luego no cumplen.

Dijo también que unos vecinos vivales anduvieron pidiendo cooperaciones dizque para arreglar el alumbrado, pero que solo fue un engaño y un robo, ya que no hicieron nada y tampoco devolvieron el dinero recaudado y el problema sigue igual o peor.

Por otro lado, comentó que por arte de magia empezaron a llenarse extranjeros y éstos, en lugar de apoyar, causan desórdenes que van en contra de la sana convivencia de quienes viven allí.

Asimismo, que esos extranjeros resultaron ser muy cochinos, ya que por donde quiera dejan tiradas bolsas de basura, lo que no solo causan mala imagen, sino que también contaminan el ambiente en perjuicio de quienes viven ahí. EL ORBE / Nelson Bautista