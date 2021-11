Preocupante la Falta de Cultura de Donación de Sangre en la Región

* Mucha Demanda y Pocos Donadores.

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2021.- “La donación altruista de sangre es complicada en virtud de que desafortunadamente en México no existe esa cultura, ya que hay mitos en los que se amparan los posibles donantes y eso lleva a la postura negativa”.

Así lo reconoció la química, Diana Lucas, directivo del Banco de Sangre San Agustín, quien dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que siempre ha sido muy bajo el porcentaje de personas que donan el vital líquido, pero que, con motivo de la pandemia, el número de se redujo aún más.

Basada en las cifras de los últimos meses, informó que en el día apenas hay unos cuatro donantes. Sin embargo, los casos en que se requiere sangre en los hospitales son mucho mayores, ya que se reciben de siete a ocho solicitudes.

Reconoció que por la pandemia y la prevención de la sana distancia o por la instrucción de no salir de casa, los donantes no acuden a los bancos de sangre, al menos que el paciente se trate de algún familiar.

Insistió en que los mitos hacen que la gente niegue su colaboración, pensando de manera errónea en que no es posible por algún detalle, sin ponerse a pensar en los beneficios que obtiene el organismo con esa aportación.

Según su versión, favorece la eliminación de sustancias nocivas en el cuerpo y que eso aporta para una mejor calidad de vida, independientemente de que, si se dona mínimo tres veces al año, se reduce 90 por ciento la posibilidad de padecer enfermedades coronarias o circulatorias.

En una postura de reflexión, dijo que “ahora que estamos en época pre decembrina, queremos enviar un mensaje a todas las comunidades, especialmente a las rurales, de que no hay mejor regalo que donar sangre para salvar vidas. Por unos cuantos minutos del donante, puede prolongar la vida durante mucho tiempo a otras personas”.

Quienes quieren apoyar, deben contar con una edad mayor a 18 años, no tener tos ni gripa, llegar en ayuno, con buena salud, y que exista cuatro meses al menos de la última donación. EL ORBE / Nelson Bautista