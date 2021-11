Le Mexique Fournit Environ 130 Mille Demandes de Statut de Réfugié en 2021

* C’est trois fois plus que ce qui s’est passé en 2019

* Les candidats sont de 106 nationalités

Tapachula, Chiapas; 24 novembre 2021.- Le gouvernement du Mexique a signalé au cours des dernières heures que les demandes de statut de réfugié et de protection complémentaire à cette date sont de 116 mille 500 personnes, trois fois plus qu’en 2019 ; et qu’on s’attend à ce que d’ici la fin de l’année il y ait un chiffre de 130 mille.

Lorsque l’on fait le point sur ce qui s’est passé jusqu’à présent sur cette question, il a également été signalé qu’au Mexique, des demandes de personnes de 106 nationalités différentes sont accueillies ; 52 000 demandes proviennent d’Haïti.

En collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Acnur), la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (Comar) et le ministère de l’Intérieur, il a été souligné la nécessité de renforcer la Comar pour faire face à l’augmentation des demandes d’asile, découlant de l’arrivée de personnes d’Haïti.

De même, l’urgence de trouver des solutions de migration alternatives pour les personnes qui n’ont pas besoin de protection internationale, « car, malgré le fait qu’elles ne soient pas des réfugiés, elles ont d’autres besoins de protection. Si nous pouvons résoudre cela, la pression sur le système d’asile sera moindre ».

Avec les accords établis à ce jour entre les parties, on estime qu’il y aura des ressources pour embaucher du personnel et mieux prendre en charge les demandeurs d’asile sur le territoire national. EL ORBE /