Apagones Provocan Pérdidas Económicas en Los Sectores Empresariales de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 26 de noviembre del 2021.- “Los cortes en el suministro de energía eléctrica ocurridos de manera insistente en los últimos días en varias regiones de Chiapas, están provocando severos daños a los sectores empresariales de la entidad y a la población en general”, consideró el secretario de la Asociación de Comerciantes del Centro de Tapachula (Procentro), Aníbal Antonio Enríquez Mejía.

En entrevista para el rotativo EL ORBE consideró que esas “fallas”, pudieran ser provocadas por las mismas autoridades por razones poderosas, “y una de ellas es impulsar la reforma eléctrica que tan afanosamente promueve el gobierno federal”.

Aseguró que los cortes del fluido eléctrico se están presentando todos los días, “gracias a la negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Comentó que con la reforma eléctrica que promueven, los usuarios no van a tener a donde quejarse ni a quien reclamar en caso de mal servicio, “ya que irán de ventanilla a ventanilla pero no van a encontrar soluciones porque todo el poder se lo dejaron al gobierno federal”.

Agregó que con estos apagones, aparte de que se queman los equipos con que cuentan en los negocios, tampoco pueden vender, ya que las operaciones se registran en las cajas y por lo mismo no pueden facturar a falta de energía eléctrica en las computadoras.

Asimismo, que ante esa deficiencia, no tienen internet, los teléfonos fijos no funcionan así como otros equipos que se quedan sin servicio, y que todo eso se traduce en pérdidas.

Reconoció que el suministro eléctrico es de interés para toda la sociedad en general y por lo tanto, en su opinión personal, “no debería quedar en manos del gobierno, porque entonces será una especie de monopolio y cuando no hay competencia, todo el mundo hace lo que quiere”.

Mientras tanto, puntualizó, las pérdidas en las empresas y comercios en general, están a la vista y nadie responde por ello. EL ORBE / Nelson Bautista