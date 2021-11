Chiapas Vit Kidnappé par des Migrants : UNTRAC

* ‘Ils demandent au gouvernement que personne n’est au dessus des lois

Tapachula, Chiapas; 28 novembre 2021.- Ce dimanche a marqué une semaine au cours de laquelle des migrants de diverses nationalités ont organisé une série de manifestations à Tapachula et dans les municipalités voisines pour faire pression sur les autorités fédérales et se conformer à leurs demandes, notamment la mise à disposition de camions pour les emmener à 10 entités de la République mexicaine, visas, emploi, éducation, service médical, entre autres.

Au cours des derniers jours, les sans-papiers ont bloqué les rues et les autoroutes ; a attaqué des civils; détenu des fonctionnaires et violé d’autres lois mexicaines, y compris le fait qu’ils sont entrés dans le pays illégalement et ne peuvent pas prouver leur séjour légal.

Compte tenu de cela, la délégation de l’État de l’Union nationale des transports paysans, Untrac, a condamné toutes ces violations flagrantes de ce que les normes établissent et a rappelé aux autorités que la Constitution stipule qu’au Mexique, personne n’est au-dessus des lois.

Le délégué de l’État, Fernando Unda Castañeda, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il y a du mal et du négatif de la part des migrants qui doivent être connus publiquement,

«comme le fait que nous avons été pratiquement kidnappés par des étrangers, des immigrés, des personnes de couleur. S’ils sont ici au Mexique, la première chose à respecter, ce sont leurs lois, mais leurs positions sont un grand abus, qui entraîne des conséquences émotionnelles, psychologiques et économiques”

Accompagné des directeurs de cette organisation civile, il a déclaré que les blocages qu’ils ont faits sur l’autoroute qui mène à Puerto Chiapas, ont non seulement arrêté la distribution de carburant mais aussi les patients qui voulaient désespérément se rendre au Centre régional de haute spécialité «Ciudad Salud» et l’hôpital régional, deux des plus grands du Chiapas.

Elle a également affecté le départ des touristes et de la population qui ne pouvait plus se rendre à l’aéroport ; ni ceux qui voulaient aller vers leurs sources d’emploi et les producteurs de cultures diverses qui ont également dû arrêter leurs activités ; comme le secteur des transports publics ; commerçants et des centaines de familles cherchant à exercer leurs activités quotidiennes.

« Le pire de tout, c’est que personne n’a été arrêté, même lorsqu’ils ont détruit des véhicules privés essayant de franchir ces routes bloquées. Là, les migrants ont bafoué les droits humains et les garanties individuelles des Mexicains », a-t-il souligné.

Cette situation de soumission des autorités, a-t-il indiqué, est l’exemple pour que maintenant toute personne sans papiers entre au Mexique et exige tous les services qu’elle ne pourrait pas fournir dans son pays, mais aussi pour que les organisations sociales mexicaines effectuent également des blocages exigeant quoi que ce soit, et qu’ils lui obéissent immédiatement comme des étrangers.

“C’est pourquoi nous demandons que la loi soit égale et que le gouvernement commence d’abord à mettre de l’ordre. Que ceux qui violent la loi soient arrêtés et sanctionnés, comme tout le monde. Que la justice soit et non l’impunité”, a-t-il souligné”. EL ORBE /