Decenas de Discapacitados de Tapachula Fallecieron a Consecuencia Del Covid-19

Tapachula, Chiapas; 01 de diciembre del 2021.- La pandemia del coronavirus afectó a la sociedad en general, pero a las personas discapacitadas les causó un daño mucho mayor, precisamente por su estado de vulnerabilidad o por el aislamiento con que son tratados.

Rómulo de Jesús Salazar Arias, presidente de la asociación “Caminando por una Esperanza de Vida” (Caesvi), dijo en entrevista para EL ORBE que las personas discapacitadas son doblemente vulnerables y la mayoría pobres. Además, que el encierro en que se han visto en este año y medio de contingencia les afectó muchísimo, sobre todo porque no podían salir en busca de su alimentación.

Estableció que por esas razones, unas 20 personas de 150 que conforman el grupo, perdieron la vida durante la pandemia, ya que no soportaron la fuerza del virus en su cuerpo y porque no tuvieron la oportunidad de ser atendidos de manera adecuada en su momento.

Detalló que ha habido un retroceso en el trato hacia éstas personas , ya que, por ejemplo, antes tenían acceso a una plataforma especial para subir y bajar en los autobuses urbanos denominados “Tapachultecos”, pero ahora que fueron retirados se quedaron sin ese servicio de transporte.

Aún cuando hay colectivas y taxis, denunció que hay marginación porque muchos de los conductores de esos vehículos, cuando los ven en sillas de ruedas o con un bastón en la mano, no se detienen y siguen de largo su trayecto.

Asimismo, en los estacionamientos de las tiendas de autoservicio continúa la discriminación, porque aunque estén bien delineados los cajones para discapacitados, conductores inconscientes se meten en esos espacios, quitándoles la oportunidad de paso a las personas que van en sillas de ruedas o con muletas.

Por otro lado, comentó que tanto la sociedad en general como el gobierno no les brinda el apoyo, ya que a muchos de ellos no les dan de alta en los programas de Bienestar o pagos para adultos mayores. EL ORBE / Nelson Bautista