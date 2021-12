Inflación Histórica en México Deja Severos Daños a la Producción Platanera en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 01 de diciembre del 2021.- La contingencia por el mortal virus del Covid-19 y la histórica inflación que se está viviendo en México está ocasionando severos daños a la producción platanera en Chiapas y al resto de los cultivos.

Eduardo Altúzar López, representante de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la producción de esa fruta está atravesando graves problemas, tanto por la pandemia, como por la inflación.

“Ha habido un descontrol en la parte de incrementos de los insumos que se usan en el cultivo, y es un cierre de año pesado, drástico. Hemos abusado un poco de los créditos que nos han dado las casas comerciales y pues esperamos este año que viene emparejar las cosas”, indicó.

Al hablar de los desbordantes incrementos en los productos, puso de ejemplo que “los fertilizantes se fueron al cielo, además de algunos productos que se traen del extranjero, como la caja de cartón donde se empacan los plátanos, que hicieron que el costo de producción subiera hasta un 20 por ciento, pero nosotros no podemos subir los precios en los contratos internacionales que ya teníamos de antemano.

Incluso vislumbró que el año venidero las cosas seguirán en esa misma inercia, porque deberán respetar esos contratos que incluyen toda la producción del 2022, “y ahora se busca mantener y cómo salir, no una utilidad, sino que el patrimonio no tenga demasiadas afectaciones, para que podamos enfrentar las nuevas variantes de inflación”.

Reconoció que la meta es sobrevivir y aplicar medidas que les permitan mantenerse “para no tirar la toalla y dejar a un lado a la empresa”.

Al iniciar el mes de diciembre, indicó que ya han cumplido con alrededor de un 90 por ciento del contrato anual de 250 contenedores semanales al extranjero, y que esperan concluir el año con ese mismo ritmo.

Por las mismas causas y otras no ha habido crecimiento en el sector platanero en Chiapas. Siguen habiendo las mismas 10 mil 500 hectáreas que el sexenio pasado.

La crisis por la que aseguran están atravesando por la inflación no es una cosa menor para Chiapas, ya que en promedio se producen unas 500 mil toneladas al año. La mitad de ellas es para el consumo nacional y el resto para cubrir parte de la demanda en el extranjero.

Al hacer un balance de lo ocurrido al cierre de este año, calculó que habrán acumulado pérdidas en la producción de alrededor de un diez por ciento y que, con datos alentadores, el próximo año podría ser algo similar, dependiendo hasta donde llegue la inflación. EL ORBE / JC