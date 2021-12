Personal Docente y Administrativo Denuncian Acoso Laboral en Preparatoria de Huixtla

* Señalan a Directivos de Causar Conflictos.

Tapachula, Chiapas; 01 de diciembre del 2021.- Personal docente, administrativo y de intendencia de la Escuela Preparatoria Alberto Caralampio Culebro, ubicada en el municipio de Huixtla, denunció que están sufriendo acoso laboral por supuestos nuevos directivos que, dijeron, se presentaron a esa institución educativa de manera violenta, rompiendo candados y las chapas de las puertas, incluso acompañados de funcionarios de la Secretaría de Educación, que solaparon todo.

Juan Carlos Yong Robledo, vocero de los inconformes, dijo en rueda de prensa que tuvieron una reunión en la Subsecretaría de Educación, donde expusieron las incidencias y anomalías, según dijo ocasionadas por las imposiciones de Rafael Ovilla, director de Educación Media Superior en el Estado.

“Les dijimos que no era posible imponer a un director, Mario Alfonso Verdugo de la Cruz, cuando nuestra escuela Preparatoria está por cumplir 50 años y nos ha costado a nosotros tocar puertas y subsistir para que se mantenga esta institución educativa como una de las mejores en el Estado”, recalcó.

Según su versión, el Director impuesto procede del municipio de Villa Comaltitlán, en donde asegura también tuvo problemas con el personal de la escuela en donde laboraba.

Señaló que han aceptado a las autoridades que a partir de la fecha se labore de manera híbrida en un 50 por ciento, es decir, la mitad del alumnado de manera presencial durante una semana, mientras que el resto lo hace virtual, y después alternarse, “pero lo que no vamos a aceptar son las imposiciones”

Ante todas esas irregularidades vertidas de la propia Secretaría de Educación, abundó, habría que agregarle que el nuevo Director decidió montar su oficina en una casa particular, y no en la escuela como marca la normativa, además de que se llevó a personal administrativo.

“No es posible que en este momento estemos siendo vapuleados y minimizados. Que estén queriendo pasar sobre los derechos de las niñas y los niños, cuando han bloqueado hasta las cuentas bancarias y han negado la expedición de constancias y credenciales a los alumnos”, recalcó.

Por su parte, Arturo Bravo Esperanza, secretario del Comité de Padres de Familia de esa escuela, confirmó que el recién llegado se acercó a la sucursal del banco para pedirle al gerente que bloquearan la cuenta, porque ellos traían un documento en el cual es el nuevo Director y necesitaba que le transfirieran los fondos a su nombre, cuando se trata de un fondo institucional recabado con aportaciones de los papás de los alumnos.

“El papel que presentó de la Secretaría de Educación dice que es el nuevo director, no el dueño de la cuenta bancaria, porque los verdaderos propietarios de esos recursos son los padres de familia”, indicó al dejar en claro que ni siquiera la dependencia tiene el poder para ordenar algún cambio de ese dinero, “porque ni siquiera dan un solo peso para el mantenimiento de la escuela”.

Reconoció que hay un gran interés de parte de algunos funcionarios de esa Secretaría, porque tan sólo en esa escuela se manejan alrededor de 1.2 millones de pesos en aportaciones de los padres de familia, con las que asegura se harían muchas obras, hasta ahora.

Lamentó que, en la presente administración, el abuso de poder sea una de sus características para acomodar a sus amigos en los puestos.

Otra de las arbitrariedades, recalcó, es que “alguien” de esa dependencia en Tuxtla Gutiérrez solicitó que le depositen a su cuenta personal cien pesos por alumno, o sea, recursos que se van directamente a un bolsillo.

Concluyó que ya han interpuesto una denuncia para que se investigue el destino de la desviación de esos recursos, se esclarezca el beneficiado y quién ha dado la orden, aunque también temen que todo quede en la impunidad. EL ORBE / JC