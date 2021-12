Disminuye Tasa de Inhumaciones en Panteones de la Ciudad

* 230 a Causa del Covid.

Tapachula, Chiapas; 03 de diciembre del 2021.- La tasa de decesos a causa de diversas enfermedades, accidentes o por el Covid-19, en el mes de noviembre pasado, disminuyó en gran número, ya que solo fueron 82 de manera general y de ellos, únicamente 11 correspondieron a la pandemia.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, Saúl Escobar Borrayes, director de Panteones en la localidad, quien dio a conocer que en los primeros once meses del año se han registrado 2 mil 220 decesos en el Panteón Jardín y en el Municipal. De ellos, 230 se inhumaron con diagnóstico de coronavirus

Consideró que esta baja importante en cuanto a decesos por Covid se debió a que cada día crece el número de personas que ya se aplicaron las vacunas contra esa enfermedad, además de que en buena cantidad se cumple con las medidas de prevención que dispuso la Secretaría de Salud.

Por lo mismo, ahora que se acercan fechas propias para los festejos como Navidad y fin de año, pidió a la población a no bajar la guardia y seguir previniendo el contagio, sobre todo cuando ya se habla de una cuarta ola con la variante Ómicron, que irremediablemente llegará a México tarde o temprano.

Reiteró que, si se cumple con las disposición sanitarias como el uso del cubrebocas, aplicar la sana distancia, la utilización de gel y el lavado constante de las manos, se podrá hacer frente a esa cuarta ola de contagios, la que se teme tiende a ser más letal que las anteriores.

Asimismo, insistió en que quienes todavía no se han vacunado, pueden acudir al módulo que de manera permanente funciona en el Centro de Convivencias, ya que al estar vacunados y caer en el contagio, el daño es menor y puede superarse el mal momento.

Por último, pidió a la población en general que se siga cuidando, poniendo mayor interés a las personas de la tercera edad, ya que son más vulnerables y requieren que los lleven a vacunar. EL ORBE / Nelson Bautista