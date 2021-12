Calles de la Colonia Jazmines, Despedazadas e Intransitables

* Habitantes Solicitan Atención del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas; 04 de Diciembre del 2021.- De manera casi increíble vienen viviendo desde hace más de 25 años los habitantes de la colonia Jazmines, al nororiente de la Ciudad, quienes no cuentan con la pavimentación de calles y están en total atraso debido a la falta de obras por parte de los Gobiernos Municipales en turno.

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, José Antonio Aguier Gómez, secretario de la Mesa Directiva de esa colonia, quien dijo que al no haber obras, no es solamente la colonia Jazmines la que se ve marginada, sino también otras ocho más como Montenegro, Janeiro, Jardines de Chiapas, San Juan del Valle, Valle del Campestre, Café, las cuales quedan también en el olvido.

Y es que, según explicó, para llegar a esas comunidades deben pasar forzosamente por Jazmines. Por lo tanto, no pueden avanzar en ningún aspecto quienes viven en ese sector de la Ciudad.

El entrevistado fue claro al decir que desconoce si las anteriores directivas de la colonia hicieron alguna petición a las autoridades. Ellos a partir de que tomaron posesión de sus cargos, iniciaron con las gestiones ante las distintas dependencias, lo cual lo comprueban con documentos que tienen en su poder, pero no hay resultados.

La falta de pavimentación de esa calle trae como consecuencia que viven con muchas incomodidades. Por ejemplo, cuando llueve se inunda esa vía de comunicación y quienes tienen necesidad de caminar por ahí, lo hacen entre el agua, que generalmente se convierten en lodazales.

Agregó también que, como consecuencia del mal estado de las calles, tienen problemas con el transporte colectivo, pues no puede haber frecuencia en las salidas y llegadas debido a lo mismo. EL ORBE / Nelson Bautista