Cafeticultores Buscan Precios Justos en Comercializadoras

* Formarán Frente Común Para Revalorizar el Grano.

Tapachula, Chiapas; 04 de Diciembre del 2021.- En busca del mejoramiento de los precios del café Robusta, productores de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur de Chiapas, se han estado reuniendo en los últimos días para conformar un frente común con el que puedan exigir un precio justo de ese cultivo a la empresa Nestlé, la que acapara el 90 por ciento de la producción, para que pague lo justo y digno.

Elifas Bámaca Hernández, en voz de los manifestantes, dijo a EL ORBE, que los precios actuales de la canasta básica han subido de manera desorbitada, en tanto que las tarifas que les están dando a los campesinos por kilogramo del aromático, apenas van de los 18 a los 25 Pesos, cantidades que no corresponden a la realidad y exigen mínimo 30 Pesos.

El informante fue más allá al decir que, al hacer más numeroso el grupo de productores con reuniones como la que hicieron esta vez en el ejido Faja de Oro, del municipio de Cacahoatán, no es solamente es para consolidar el precio del café, sino también para que se logren otros beneficios que debe aportar el Gobierno Federal, tal como ocurría en los sexenios pasados, cuando se apoyaba al campo.

Ahora, el sector cafetalero está totalmente olvidado por el Gobierno Federal y por eso se requiere la implementación de programas para apoyar a los productores, porque solo de esa forma podrán salir adelante.

El formar un frente común no solo es para el mejoramiento del precio del producto, sino también para mantenerlo en esos niveles, porque tienen que pensar a futuro.

Por eso están solicitando a la empresa Nestlé un contrato de cinco años, respetando los precios acordados o con los incrementos en su caso. Se requiere, además, que el productor sepa cuáles serán las tarifas en los próximos meses y se acabe la incertidumbre.

Respecto a los apoyos que anteriormente daba el Gobierno, reconoció que los había, pero en muchas ocasiones se quedaban en el camino, pues había funcionarios o “líderes” que se quedaban con ellos.

“Hoy, con este gobierno federal, está el programa Sembrando Vidas, pero resulta que sólo llega a unos cuantos, incluso en las listas hay quienes reciben el dinero y ni siquiera tienen predios, o hay también casos de que los productores ya fallecieron, pero otros reciben el recurso”, subrayó.

Asimismo, aprovechó para hacer remembranza sobre el apoyo que el Gobierno Federal está dando a Centroamérica, “cuando primero deberían ser los productores mexicanos los que deben recibir esa ayuda. Primero los de casa, y después, si se puede, los de fuera”. EL ORBE / Nelson Bautista