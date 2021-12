Denuncian Postes de Energía Eléctrica a Punto del Colapsar

* En el Ejido Santa Lucía de Cacahoatán.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2021.- Habitantes del ejido Santa Lucía, en el municipio fronterizo de Cacahoatán, señalaron que corren el riesgo de quedarse definitivamente sin energía eléctrica, o bien, que resulten seriamente lesionados, en caso de que se desplomen los postes del suministro por el grave deterioro que presentan.

Así lo denunció en entrevista para EL ORBE, Porfirio Morales Bartolón, en voz de los vecinos de ese lugar, quien dijo que los postes que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer de energía a esa comunidad son de madera, pero a la fecha todos están podridos y a punto de desplomarse.

Esa anómala situación fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento anterior, pero ni caso les hizo y por lo tanto, no hubo respaldo para protestar ante la CFE, en busca de que fueran sustituidos por nuevos, señaló.

Mientras, insistió, la posibilidad de quedarse sin luz es inminente, pues en cualquier momento se pueden quebrar o venir a tierra esos postes dañados, y entonces sí, el problema sería mayor porque para corregir la falla, tendrían que colocar de nuevo los postes y el ramal.

Insistió que al caer alguno de los postes, los cables van a irse al piso y no solamente podrían causar lesiones a quien les caiga encima, sino hasta puede haber electrocutados toda vez que están energizados.

El denunciante comentó que este problema se lo han hecho saber a los funcionarios de la CFE, pero éstos se limitan a sellar los documentos de recibidos y no dicen cuándo podrían realizar los trabajos de mejoramiento o rehabilitación. EL ORBE / Nelson Bautista