GN Bloquea Paso de Primera Caravana en la Autopista Entre Puebla y México

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2021.- Elementos de la Guardia Nacional, bloquearon el paso en la autopista entre Puebla y la Ciudad de México a los integrantes de la primera caravana que salió de Tapachula el pasado 23 de Octubre, y buscaban llegar a la capital del país.

Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras, señaló en entrevista para EL ORBE que, en el mes y medio que llevan de recorrido, en ningún lugar han permitido que se retenga la caravana por la Guardia Nacional.

«Nosotros no vamos a estar retenidos en lugares que no son seguros”, dijo al advertir que no van a ir a ningún lugar en donde estén presentes elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que su objetivo es llegar a la Ciudad de México donde se tienen leyes de inclusión y existen organizaciones de la sociedad civil y del gobierno de la que se harán cargo de la problemática.

«Ya nos persiguieron por todo México y tenemos derecho a descansar, no queremos nada del gobierno federal, de la Guardia Nacional y de Migración. Solo vamos a estar con las organizaciones de la sociedad civil”, dijo.

En tanto, funcionarios del INM indicaron que se les ofreció vehículos a los miembros de la caravana, para poder trasladarse, pero no los han aceptado desde Chiapas.

Mujica insistió que es la GN quien ha creado un caos para evitar que la caravana pueda avanzar a la Ciudad de México y lo único que piden es un poco de humanidad y los dejen llegar.

En la tarde de este jueves había una gran tensión en ese punto del país porque se desconoce la postura que asumirán los extranjeros y los agentes federales, incluso no se descartaba el enfrentamiento. EL ORBE / M. Blanco