Trailero Causa Accidente, Intenta Darse a la Fuga y Finalmente es Alcanzado

* Otros Traileros lo Golpearon.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre de 2021.- Imprudente trailero causó un accidente automovilístico al golpear a un vehículo particular, a la altura del Par Vial de la 9ª. Sur y Libramiento Sur, después del cual intentó darse a la fuga con dirección hacia el poniente en su misma unidad.

Roberto Carlos «N» es el conductor de la pesada unidad con la cual golpeó el auto de una señora, un Chevrolet de color blanco con placas de Chiapas.

El accidente se generó el crucero del Libramiento Sur y Par Vial de la 9ª. Sur, cuando el hoy detenido en su tráiler Kenworth de color rojo con placas de circulación del Estado de Chiapas, propiedad de Transportes Medrano golpeó al auto particular, al darse cuenta de lo que había hecho se le hizo fácil abandonar el lugar para evitar responder por este hecho, pero fue seguido por otros traileros en sus unidades siendo alcanzado y detenido a la altura de Tienda Amiga, posteriormente golpeado por sus compañeros de oficio.

Los Paramédicos de Protección Civil Municipal de Tapachula fueron informados de lo ocurrido y le brindaron los primeros auxilios, pues presentaba golpes y heridas en la cabeza y diferentes partes del cuerpo, pero se negó a ser trasladado a recibir atención médica a alguna institución médica por lo que se quedó en el lugar en espera del Ajustador de su compañía de seguros para que cubriera los daños causados al vehículo particular.

El Perito de Tránsito del Estado será el encargado de deslindar las responsabilidades de este accidente, y en caso de no llegar a un arreglo serán puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda