Bloqueos Carreteros Afectan a los Sectores Productivos de la Región

* Causan Graves Pérdidas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2021.- A los sectores productivos de la región Soconusco les afecta muchísimo los bloqueos de las carreteras por parte de los migrantes, ya que pierden tiempo y dinero al no poder entregar a tiempo sus productos, bien sea en los centros de acopio, en los almacenes comercializadores o en el ingenio azucarero, en Huixtla, en el caso específico de los cañeros.

Así lo expresó para rotativo EL ORBE, Jorge Arroyo Ruiz, productor de soya, maíz, ajonjolí y caña, quien aseguró que ha habido grandes pérdidas económicas por culpa de esos bloqueos, puesto que para eludir esos taponeos fue necesario tomar caminos de extravío con el consabido problema de las dificultades que presentan, al ser pasos informales.

Comentó que desconoce el por qué han dejado abierta toda la frontera a los indocumentados, y sobre todo, el por qué cuando un mexicano realiza un bloqueo en la carretera, el Gobierno de inmediato le pone mano dura encima, en cambio ahora, con los migrantes, toma una actitud complaciente, y todo ello en perjuicio de quienes necesitan continuar su tránsito por esas vías de comunicación.

Aparte de quienes requieren llegar a un destino, entre los más perjudicados con esos cierres viales en los municipios de la Costa chiapaneca están los productores de caña, ya que requieren enviar su producto al ingenio azucarero y ocasiona muchos atrasos y pérdidas económicas al estar varados por largo tiempo.

El entrevistado dijo que la población está muy molesta, pues no entiende hasta dónde el Gobierno tiene compromisos con los migrantes, a los que les permite tanto vandalismo y no les aplica la ley.

Asimismo, los mexicanos son los dueños de todo lo que hay en este país, y que el gobierno es solo administrador.

Consideró que en los últimos tres años se ha llegado a la inflación con niveles nunca imaginados, al igual que los precios de la canasta básica, el gas, la energía eléctrica y la gasolina.

Todo eso le afecta mucho a los productores por el incremento de los precios en los insumos y productos, aunque destacó que en este periodo se cancelaron los apoyos al campo, y eso ha generado también se estén abandonando las tierras porque la agricultura ha dejado de ser redituable y ahora lo mejor para el campesino es convertirse en migrante, porque tienen todo el respaldo gubernamental. EL ORBE / Nelson Bautista