Sacude Sismo de 5.6 a las Regiones Sierra, Costa y Soconusco

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2021.- Un intenso sismo que alcanzó los 5.6 grados en la Escala de Richter sacudió a las regiones Costa, Sierra y Soconusco, en Chiapas, en la madrugada de este lunes, sin que se registraran víctimas fatales o daños materiales de consideración.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el fenómeno natural ocurrió apenas pasado la una de la mañana, con epicentro en el municipio de Motozintla, a unos 181 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, el fenómeno natural se sintió casi en 35 por ciento de los municipios de la entidad, incluso en una porción similar en la República de Guatemala.

Momentos después de haberse detentado el movimiento telúrico, las autoridades ordenaron desplegar a elementos de las unidades locales de Protección Civil para evaluar los daños, pero se reportaron sin novedad y sólo se atendieron algunas crisis nerviosas que no requirieron hospitalización.

Este mismo lunes ocurrieron en total de 12 temblores en Chiapas, de entre los 3.4 y los 5.6 grados, con lo que suman 146 en los primeros trece días de diciembre, o sea, un promedio de 11 cada día.

A tres semanas de que concluya el año, Chiapas ha sido escenario de 3 mil 484 sismos, o sea, unos 270 cada mes, mientras que tres cuartas partes del territorio mexicano no ha registrado uno solo de ellos en varios años.

De todos ellos, hay once que superaron los cinco grados Richter y fueron considerados muy intensos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello