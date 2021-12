Urge Rehabilitar la Base Operativa de Seguridad en Colonia Cahoacán

* Migrantes Generan Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre del 2021.- Habitantes de la colonia San Antonio Cahoacán y otras aledañas, ubicadas al oriente de la Ciudad, piden con urgencia que la autoridad municipal rehabilite la base operativa de seguridad, la cual es muy necesaria ante el incremento del índice delictivo en ese lugar.

Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la asociación Nueva Generación y Vinculación Social, afirmó al rotativo EL ORBE que, para sorpresa de los colonos, de la noche a la mañana y por razones que se ignoran, el Ayuntamiento cerró esa base, “pero que no vayan a argumentar que fue porque no es necesaria, porque sí se necesita, y a gritos”.

En entrevista, dijo que cuando estuvo funcionando daba servicio no solo a quienes habitan en la colonia San Antonio Cahoacán, sino también a varias más circunvecinas, a las que les servía de enlace para cuestiones de reportes policíacos o bien para solicitar auxilios.

Es muy importante su rehabilitación, comentó, ya que de por sí esa comunidad tiene muchos riesgos en materia de seguridad, empezando con el Albergue Diocesano Belén, “donde dan cabida a cientos de extranjeros en calidad de migrantes, pero que por lo mismo significa una alerta por el comportamiento de los asistidos”.

Ese sector de la Ciudad vive dentro de un clima de total inseguridad y por ello exigen con urgencia la rehabilitación de la Base Operativa para la tranquilidad de los lugareños, sostuvo. EL ORBE / Nelson Bautista