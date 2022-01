Bomberos de Tapachula Atendieron más de Mil Emergencias Durante el 2021

* Loable Labor.

Tapachula, Chiapas; 05 de enero del 2022.- Los elementos del Cuerpo de Bomberos de Tapachula realizaron durante el 2021, poco más de mil servicios a la población de manera general, en los que resaltan los auxilios a personas en accidentes de vehículos, captura de reptiles, sofocación de incendios fugas de gas y control de enjambres.

Así lo manifestó al rotativo EL ORBE, Abelardo Herrera Vidal, oficial de ese cuartel, quien añadió que los meses donde huno más acciones fueron febrero y marzo, y que durante agosto y septiembre disminuyó la intensidad.

Explicó que de todos los servicios que prestan, es en la temporada de estiaje cuando se incrementan los riesgos de incendio, tanto de pastizales como de viviendas, debido principalmente al calor que azota en esos meses, pero también al descuido de la gente que deja tiradas colillas de cigarros, entre otros propagadores.

Agregó que, debido a que en diciembre casi no hubo lluvias, los pastizales se secaron por completo y que eso podría avivar más la posibilidad de que los incendios se incrementen en la actual temporada de sequía.

También comentó que otro detalle que propaga los incendios es la quema de rastrojales que realizan los campesinos, por lo que recomendó que si se tiene que hacer ese trabajo, se realice en horas en que no haya vientos y hacer brechas para que el fuego no avance a otros predios.

De igual forma, que el Cuerpo de Bomberos de Tapachula está presto para atender auxilios a la población, y que en caso de que se presente una acción que amerite su intervención, los interesados pueden llamar al teléfono de emergencia 911. EL ORBE / Nelson Bautista