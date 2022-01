Inaugura IMSS Coordinación de Educación e Investigación en Salud en Tapachula

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo entrega de las áreas rehabilitadas de la Coordinación de Educación e Investigación en Salud y la inauguración del curso Postécnico de Enfermería Pediátrica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 en Tapachula, Chiapas, cuyo compromiso es contar con más servicios en las unidades médicas y formar más personal de salud.

El director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, acompañado de Cristian Morales Fuhrimann, Representante de Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, resaltó que con la educación el Instituto entrará en el proceso más importante durante el momento de la pospandemia.

“El IMSS no va a perder jamás su liderazgo en la formación de personal de salud, porque no solamente la parte médica, que desde luego es fundamental, y tener estos espacios dignos para los residentes nos importa mucho, pero también y, desde luego, el personal de Enfermería”, indicó.

Zoé Robledo subrayó que estos nuevos cursos Postécnicos son muy importantes para las enfermeras y los enfermeros de Chiapas, “porque también nuestro Estado, durante mucho tiempo era un espacio donde acudían de otros lugares justamente a buscar formación y eso debe de volver”.

Indicó que se tiene el reto de continuar la formación del personal médico del país, para ello se abrieron más sedes en los Tres Niveles de Atención y cursos que están enfocados a lo que el IMSS necesita.

“Esta es una institución que se creó para los derechohabientes, para las trabajadoras y los trabajadores de México y en ese sentido debemos de buscar qué es lo que más les conviene a ellos”, expuso.

Señaló que el IMSS pasa por una transformación por las lecciones aprendidas durante la pandemia, en donde se ha entendido que la salud no es la ausencia de la enfermedad sino la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, “las otras pandemias declaradas en el país”.

Zoé Robledo manifestó que “no se puede pensar que las cosas regresen a como estaban antes que la Nueva Normalidad”, por ello se han hecho esfuerzos en Chiapas y en el país, como la activación física y la inauguración de estas instalaciones de la Coordinación de Educación e Investigación en Salud.

Durante el acto realizado en la UMF No. 1 de Tapachula, el director general del IMSS reconoció la labor de Cristian Morales, “un gran aliado del Seguro Social” con quien ha habido una identificación de formas de pensar y atender los temas de salud general y la pandemia por COVID-19.

Por su parte, el representante de la OPS/OMS, Cristian Morales Fuhrimann, señaló que la investigación y la educación continua son dos componentes esenciales de una organización que se orienta hacia la innovación, que se preocupa del desarrollo de su personal y que busca las mejores formas de organización para brindar servicios integrales de calidad para la población. Boletín de Prensa