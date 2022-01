Repuntan Ventas del 40% en Papelerías de la Región

* Por Inicio del Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas; 07 de enero del 2022.- El sector de las papelerías en la localidad logró un repunte en sus ventas a partir del inicio de este ciclo escolar, hace tres meses, que a la fecha se mantiene en un 40 por ciento de lo que era antes de la contingencia por la pandemia.

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Carlos Martínez Bezares, gerente de la empresa Papelería Marlo, quien aclaró que la situación no ha mejorado tal y como esperaban, ya que han sido más los momentos difíciles que los de bonanza.

Explicó que ha sido difícil para los empresarios de papelerías y de otros giros el sostener sus negocios. Por ejemplo, en el 2020 el hecho de que estuviera cerrado el centro de la ciudad, “fue desastroso, ya que la economía se vino a pique en todos los rubros”.

En su caso particular, indicó que siguen en la lucha para salir adelante, “con la esperanza de que poco después la ola de contagios disminuya, que la situación mejore en todos sentidos y que las actividades ya se hayan normalizado”.

En el balance del 2021, comentó que los mejores meses fueron agosto y septiembre, cuando se dijo que podría haber regreso a clases, pero que se volvió a lo mismo y tuvieron que depender de la venta de artículos para estar en casa, como pizarrones, ya que los padres de familia tenían que hacerla de maestros.

Con relación a la llegada inminente de la cuarta de ola de contagios, pero ahora con la variante Omicron, expresó que no pueden desalentarse ante este anuncio; por lo contrario, tratan de ser positivos y que ojalá todos traten de cuidarse y de prevenirse a modo de que la enfermedad no haga tantos daños. EL ORBE / Nelson Bautista