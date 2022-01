Exige CANACINTRA Frenar Ingreso de Caravanas y Grupos de Migrantes

* Desestabilizan a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 11 de enero del 2021.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la región, exigió este día al gobierno federal que frene el ingreso ilegal de más caravanas y de grupos de migrantes, porque consideran que los indocumentados han llevado a la quiebra a la economía de la zona Soconusco.

La presidente de ese organismo empresarial, María Eugenia Moreno Mendoza, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la mejor opción es cerrar totalmente el paso a los indocumentados y que sean los gobiernos de sus países lo que les resuelvan sus necesidades y no los mexicanos, «porque también somos un pueblo con grandes carencias y necesidades que siguen pendientes de resolver».

De seguir abierta la frontera con Guatemala de par en par y con los atractivos beneficios que les da el gobierno federal a los indocumentados, consideró que se corre el riesgo de que continúe el problema de contagios del mortal virus del Covid-19 y de otras enfermedades, la inseguridad y el deterioro de la economía de la región.

Desde su punto de vista, el problema de los migrantes en Tapachula ha rebasado por completo a las autoridades y que es necesario poner un freno a esa situación.

Explicó que «ese tipo de extranjeros no pueden llegar a Tapachula y hacer lo que ellos quieren, desestabilizando el comercio y la economía en general. Hay empresarios que tienen años de tener sus negocios en el centro de de la ciudad y nunca habían tenido problemas, hasta que llegaron los migrantes a causar total desorden».

Por otro lado comentó que los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), en lugar de hacer su trabajo, se han dedicado a extorsionar a los migrantes, por lo que cree que la autoridad competente debería realizar una investigación a fondo en esa dependencia, «porque son muchas las voces que los sindican como extorsionadores».

Insistió que esos delitos por parte de los elementos de Migración, es un tema que les queda muy claro, ya que por cualquier motivo los detienen, les exigen dinero, les quitan sus pertenencias, «y eso es un trato que debe ser investigado a fondo, porque todo eso no beneficia en nada en los temas de turismo y comercio».

Añadió que el problema que la pandemia se ha agudizado con la presencia de miles de migrantes en el centro y que eso no se ha sabido controlar. “y es que no estamos preparados para recibir a tanta gente sin oficio ni beneficio, lo que va a provocar que la recuperación económica vaya a ser más lenta”.

Concluyó al decir que, en ese tema, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben ponerse a trabajar y restablecer el orden, ya no permitiendo más ingresos a México, «porque la economía va para abajo y la inseguridad para arriba, mientras que los problemas en materia de salud cada día son peores». EL ORBE / Nelson Bautista