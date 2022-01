Grupo de Civiles Ponen en Marcha Actividades en la Antigua Estación de Ferrocarriles

* No ha Sido Inaugurada Oficialmente.

Tapachula, Chiapas; 12 de enero del 2021.- Un par de personas que aseguraron son representantes del Comité Comunitario del Centro de Desarrollo Comunitario en la antigua estación de ferrocarriles, puso en marcha esa obra del gobierno federal que quedó inconclusa desde hace más de un año y a la que los especialistas en la construcción habían detectado infinidad de irregularidades.

Sin ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, los «representantes» convocaron a una rueda de prensa en la que dijeron que a partir de la fecha ese especio abre sus puertas y que, aún cuando no se inaugura todavía, lo ciudadanos ya pueden llegar al lugar, porque supuestamente ya hay talleres

Indicaron que «nuestras agrupaciones, nuestros colectivos, también tienen espacios en este lugar, y ahí también ofrecemos servicios, cursos, talleres», aunque no precisó qué autoridad repartió los locales y bajo qué criterio, y tampoco la lista de los beneficiados con esos espacios. .

Al notar la presencia de migrantes, los reporteros cuestionaron que si alguno de esos locales serían para esos extranjeros, a lo que contestaron que, efectivamente, hay un espacio para la atención de los indocumentados, «porque aquí no tenemos distingo de religión, ni cuestiones políticas, venga de donde venga, la nacionalidad que corresponda, este espacio es abierto a todo el público».

Indicaron, según ellos, que el ayuntamiento ya recibió la obra de parte del gobierno federal y por lo tanto serán las autoridades locales las encargadas del mantenimiento.

Aun cuando no precisaron si hablaban en representación de alguna autoridad o de quién, dijeron que están «trabajando para desarrollar un museo del ferrocarril, además de que tenemos alguna infraestructura temática para que no pierda identidad este lugar».

Ante la insistencia de los comunicadores, en el sentido de que esas instalaciones están inconclusas y que ni el techo quedó completo y que será imposible transitar ahí en los meses de la temporada de lluvia, reconocieron que «hay detalles y consideramos que todavía hay elementos que se pueden mejorar». EL ORBE / JC