Contrabando de Mercancías Afecta al 60% del Comercio Establecido en Tapachula

* La Mercancía es Barata Pero de Dudosa Procedencia.

Tapachula, Chiapas; 13 de enero del 2021.- La mercancía que ingresa de contrabando de Guatemala a México, provoca afectaciones severas al 60 por ciento del comercio establecido en la localidad, quienes observan pérdidas porque no alcanzan a vender el total de productos almacenados, por la competencia desleal que eso significa.

Así lo denunció el comerciante, Jorge Echeverría Cruz, quien aseguró al rotativo EL ORBE que es exagerada la gran cantidad de productos que ingresan de Guatemala a México, sin que se sepa si hay pago de impuestos, sino más bien puede ser por medio de cuotas que no se sabe a manos de quién o de quiénes va a dar.

Dijo que, tanto por el lado de Frontera Talismán como por el de Ciudad Hidalgo, y a lo largo de todo el río Suchiate, se puede ver con claridad cómo los productos provenientes de Centroamérica son ingresados a territorio mexicano en grandes cantidades sin pena alguna, y aunque haya autoridades, éstas se hacen de la «vista gorda».

Al final de cuentas, subrayó, todos esos productos que ingresan a México de contrabando constituyen desventajas para los comerciantes locales, ya que las ventas de éstos disminuyen en gran escala, en virtud de que muchas veces lo que entra es más barato que lo que se comercializa en México, pero de dudosa procedencia.

Ante esa, hizo un llamado a las autoridades para que pongan orden en la frontera y no permitan que cruce el contrabando, porque no hay certeza de su calidad y puede ser mercancía infectada por la acción de plagas, entre otros inconvenientes.

Concluyó que la Guardia Nacional y otros cuerpos policíacos deben realizar operativos constantes a lo largo del río Suchiate y no permitir para nada el ingreso de productos, que hasta ahora representan uno de los boquetes fiscales más grande de México.- EL ORBE / Nelson Bautista