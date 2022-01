Gobierno de Guatemala Moviliza Personal, Ante Posible Arribo de Caravana Migrante

Tapachula, Chiapas; 14 de enero del 2021.- Ante el posible arribo de una caravana de migrantes de Honduras, anunciada para este sábado, el gobierno de Guatemala movilizó personal militar, de la Policía Nacional Civil (PNBC) y de diversas dependencias hacia sus fronteras para tratar de i9mpedir el paso ilegal del éxodo.

El monitoreo es encabezado por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), y realiza trabajos para atender ese posible movimiento masivo.

En acciones anteriores, las autoridades de Guatemala no han permitido el paso de estos grupos de migrantes que han intentado pasar de manera irregular por el vecino país.

Este viernes, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de Migración, reforzaron sus operativos para que todas las personas que busquen internarse a territorio chapín, ingresen con la prueba de PCR o antígeno y el carnet de vacunación completo, como parte del protocolo sanitario para evitar los contagios del mortal virus del Covid-19. .

De acuerdo a lo dieron a conocer este día, hasta el momento no han identificado movimientos migratorios irregulares desde Centroamérica, de acuerdo con monitoreos realizados en diferentes rutas terrestres.

“Eso nos indica que no hay incidencia de caravana. Sin embargo, Migración y las coordinaciones interinstitucionales continúan”, precisaron.

Para este sábado por la mañana se contempla que se incorpore más personal en los puestos de control en las fronteras, así como equipo multidisciplinario e integral. EL ORBE / M. Blanco