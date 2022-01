Llama IMSS Chiapas a No Bajar Guardia, Para Prevenir Contagios por COVID-19

* Destaca la Importancia de Aplicarse la Vacuna.

A fin de romper con las cadenas de contagios y evitar infecciones respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas hace un llamado a la población en general a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas, así como completar los esquemas de vacunación ante la COVID-19.

El doctor Roberto Sánchez Moscoso, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, en el estado, indicó que guardar la sana distancia de 1.5 metros, el uso correcto de cubrebocas tapando nariz y boca, el lavado constante de manos con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, el uso de alcohol gel al menos al 70% y no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados y con aglomeración, son medidas fundamentales que ayudan a prevenir contagios.

Enfatizó en la importancia de estar vacunado contra la COVID-19, pues se ha demostrado que aquellos con esquemas completos de inmunización tienen menos riesgos de presentar efectos críticos, por lo que llamó a la población a vacunarse.

“La inmunización ha sido la gran diferencia en la pandemia, ya que aquellos que tienen el esquema completo tienen síntomas leves, en tanto aquellos que no están vacunados tienen mayor tiesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad”, sentenció.

Hoy vacunarse es lo más importante, por eso se pide a la población completar sus esquemas o aplicarse el refuerzo, según el grupo de edad al que pertenezcan. No obstante, aquellos que aún no tienen ninguna dosis, recordar la importancia de estar vacunados y “garantizarles que en Chiapas se realizan esfuerzos para llevar el biológico a todos los rincones del estado para que nadie se quede fuera de la vacunación”, reiteró Sánchez Moscoso.

Por otra parte, dijo que durante esta temporada invernal, se recomienda a la población usar ropa abrigadora, como bufandas, guantes, chamarras, así como llevar una alimentación adecuada, consumir alimentos que contengan vitamina C y D, además de tomar abundantes líquidos.

Sánchez Moscoso señaló que durante la temporada invernal las personas son más susceptibles a enfermedades del tracto respiratorio, que pueden ser de origen bacteriano o viral. Los más comunes son: Rinofaringitis, Laringoamigdalitis, Laringitis, Bronquiolitis, con mayor prevalencia en niños; además de Neumonía, cuadros de Bronquitis aguda, Asma bronquial, Influenza en adultos y actualmente COVID-19.

Finalmente, pidió a la población no automedicarse, pues esto representa un riesgo alto para la salud, por lo que reiteró que si se presentan datos respiratorios o sospechas de estar contagiado de COVID-19 la invitación es acudir a atención medica para evitar complicaciones.