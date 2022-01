Advierten que Aves de Corral Pueden Transmitir Enfermedades a Humanos

* Como Sucedió con la Influenza.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- Criar aves de corral, independientemente de que puede favorecer la economía familiar, también requiere de muchos cuidados de prevención, porque esos animales quedan expuestos a sufrir toda clase de enfermedades que perjudican su desarrollo o trasmitirlas a seres humanos.

Al ser entrevistado al respecto por el rotativo EL ORBE, el médico veterinario, Roberto García Zenteno, aseguró que las acciones empiezan desde los primeros tres a cinco días de vida de las aves, cuando ya están en donde va a ser su hábitat o lugar de desarrollo, con la aplicación de la vacuna Newcastle.

Posteriormente, a los siete días de la primera dosis, se les aplica una segunda para prevenir la viruela, con una punción en el ala. Y al mes de vida, se les inyecta la tercera en la pechuga o la pierna, contra la gripe aviar.

Comentó que aparte de las enfermedades que requieren prevención, hay otras como la salmonela, la cual brota cuando no se hace aseo en los bebederos o no se tiene cuidados con el agua que se da a beber a los animales, la cual requiere de tratamientos.

Asimismo, dijo que hay otra que se presenta cuando no se tiene cuidado con las aves pequeñas, las cuales sufren problemas respiratorios debido a la contaminación del medio ambiente y requiere atención a base de antibióticos.

Dio a conocer además que hay diversas formas de que las aves pueden enfermarse, como cuando empiezan a defecar “chocolatoso” causado por la coccidia, lo que induce un bajo desempeño, pérdida de la pigmentación y diarrea, y en casos severos hasta puede provocar la muerte del animal.

Resumió que, ante estos problemas, lo recomendable es tener totalmente limpios los bebederos y comederos de las aves, con agua limpia; es decir, no dejarlos por más de dos días para evitar todas esas contaminaciones. EL ORBE / Nelson Bautista