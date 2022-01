Cafeticultores de la Región Terminaron el 2021 con Alza en la Producción

* Se Recuperó el Precio del Aromático Grano.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- Gracias a las bondades del clima y con lluvias suficientes, el ciclo 2021 de producción de café en la región Soconusco observó importante incremento, lo que constituye un respiro para los productores del aromático grano.

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, Marco Antonio Suárez Vargas, representante de la asociación Cafeticultores El Progreso de Chiapas, quien añadió que aparte de la buena producción, los cafeticultores también se vieron favorecidos con los precios, ya que hubo un incremento sustancioso en la venta.

Explicó que esa alza en los precios se desprendió también a consecuencia del clima, es decir, en otros países productores las condiciones ambientales no les favoreció, y por lo contrario, castigó las plantaciones y eso hizo que hubiera merma y avivó el precio del café de otros lugares, como el de México.

Por otro lado, aseguró que si bien es cierto que hoy han obtenido sustanciosos beneficios, también es cierto que el gobierno federal no tiene nada que ver en eso, puesto que este fenómeno se dio gracias al clima que se vivió en la pasada cosecha.

Asimismo, que el gobierno debería estar comprometido con los cafeticultores, pero que por desgracia se ha quedado corto, porque los apoyos que prometió todavía no se han visto a pesar de que ya van tres años de la actual administración federal.

Dejó en claro también que los nuevos precios del café no son como para «echar la casa por la ventana», ya que ante la falta de apoyos por parte del gobierno, son los propios cafeticultores los que se tienen que movilizar, primero, con la adquisición de insumos carísimos para el combate de plagas, y después, para buscar estrategias y darle valor agregado al producto. EL ORBE / Nelson Bautista