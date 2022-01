Caravanas de Extranjeros Sólo Han Traído Inseguridad Para Tapachula

* Manifiestan Sectores de la Población.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la localidad pidió a los tres niveles de gobierno que se conjuguen acciones para que los operativos en materia de seguridad sean permanentes y focalizados a las colonias con mayores problemas, sin descuidar al resto del municipio.

Además, aplicar lo que establece la ley en materia migratoria, es decir, impedir la llegada de las caravanas de indocumentados, incluso en grupos pequeños o individuales, «porque solo han traído inseguridad, intranquilidad social y más pobreza a Tapachula».

Jorge Gutiérrez Franco, presidente regional de ese organismo civil, dijo en entrevista para EL ORBE que el tema de las caravanas es algo muy delicado, «porque viene gente ahí muy necesitada, que llegan huyendo de sus países por los problemas que hay y quieren un refugio, pero también muchos maleantes, personas que no deben ser bien recibidos, porque vienen a causar problemas».

Reconoció que en las colonias populares hay muchos indocumentado que en un momento dado van a causar problemas, no únicamente en la inseguridad física de las personas de esta región, en cuanto a sus bienes y posesiones, sino también en cuestión de salud.

Se refirió a diversas enfermedades virales, como el caso de la variante Ómicron del mortal Covid-19, «porque si nosotros que estamos cuidándonos somos afectados, que decir de esos migrantes que vienen 4, 5 mil, 2 mil gentes sin ningún control sanitario».

Ante ese panorama solicitó también a las tres instancias que, a dos años de la pandemia, se instituya un cerco epidemiológico para que los éxodos dejen de ser focos de infección y no se exponga a la sociedad en general a las enfermedades que ya estaban erradicadas en México o aquellas que pongan en riesgo la vida de todos.

También se refirió a los hechos violentos de los últimos días, en la que han sido atacados a balazos algunos transportistas de las rutas del sur de la ciudad.

Recalcó que en un gran porcentajes de ese tipo de ataques, además de asaltos, son cometidos por delincuentes que se desplazan en motocicletas y que por ello los operativos de verificación de ese tipo de unidades debe ser permanente y aleatorios en todo el municipio, como una medida emergente para detectar unidades robadas, personas ramadas o con drogas, así como para prevenir los delitos.

Reconoció que, al igual que cualquier otro operativo policiaco, hay parte de la sociedad que se molesta porque se hacen las revisiones en las calles, pero que en la mayoría de los casos es porque también circulan con irregularidades, es decir, sin placas, tarjetas, cascos, licencias y otras responsabilidades que se tienen que cumplir.

El suspender esas acciones, consideró, alienta a los delincuentes a seguir utilizando esa forma de cometer sus fechorías y huir rápidamente del lugar. EL ORBE / JC