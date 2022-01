Rambután del Soconusco Cierra Ciclo con 35 Mil Toneladas de Exportación

* Listo Para Comercializar en Europa y Asia.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- La temporada 2021 de algunos productos del campo fueron de las mejore en su historia, como el caso del rambután del Soconusco, que cerró el ciclo con alrededor de 35 mil toneladas de calidad de exportación, sin contar otras cinco mil de traspatio para consumo local.

Alfredo López García, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la producción del año pasado fue muy buena, a pesar de todos los daños colaterales de factores como los originados por la pandemia.

Dijo que se ha mandado la fruta a Europa y Asia, pero no en la cantidades que se quisieran, porque siguen teniendo problemas de logística.

Reconoció que no han podido unificarse en un solo frente que les permita comercializar mejor la codiciada fruta, y que esa desunión también orilla a los pequeños productores a caer en manos de los intermediarios -llamados popularmente como coyotes-, quienes les pagan las cosechas a precios sumamente bajos, casi al costo.

Esa explotación del campesino de traspatio, ocasiona que los comercializadores se aprovechen para ofrecer precios similares, es decir, muy por debajo de cualquier mercado para que ellos se queden con las ganancias.

Reconoció que Sembrando Vidas, del gobierno federal, es tan solo un «programa de papel que no tiene futuro» y al que los pequeños productores solamente se acogen con tal de recibir un recurso, pero nada más.

Se calcula que ya hay en los municipios de la frontera sur unas 20 mil hectáreas sembradas con rambután, entre extensiones recién sembradas, jóvenes o viejas, así como en plena producción.

Lamentó que, a pesar de que generan miles de empleos directos e indirectos y que ahora son un gran pilar agrícola en Chiapas con una gran producción de divisas que ayudan a solucionar los problemas de sobrevivencia en el sector social, nunca han tenido un solo apoyo de gobierno, ni siquiera para servir como canal de comercialización o para frenar la avaricia de los coyotes, y tienen que seguir trabajando solos. EL ORBE / JC