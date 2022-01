Exige Colegio de Abogados que Operativos Antipandillas Sean de Manera Permanente

* Por los Delincuentes Infiltrados en las Caravanas.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero del 2022.- Luego de que los éxodos de migrantes están siendo utilizados por delincuentes para infiltrarse y que la movilización de indocumentados en esa magnitud no ha cesado en los últimos cuatro años, el Colegio de Abogados del Soconusco pidió a las tres instancias de Gobierno que los operativos del Grupo Antipandillas sean permanentes, porque están dando excelentes resultados.

Manuel de Jesús Márquez González, en representación de ese grupo colegiado, dijo entrevista para rotativo EL ORBE, que a la par de esas acciones en materia de seguridad, también se debe poner en marcha una amplia estrategia social para aprovechar los espacios públicos y motivar a los jóvenes y niños en actividades y talleres que les ayuden a alejarse de las drogas y los malos hábitos, es decir, frenar el problema de raíz.

Esto, porque considera que esa desatención en la niñez y la juventud los ha hecho presa fácil del crimen organizado, y el aumento en el número de militantes de las bandas delictivas es resultado de ello.

Además, si las tareas del Grupo Antipandillas hubieran sido constantes, se hubiera logrado evitar muchos hechos de sangre y delitos graves que se han cometido en Tapachula y en municipios aledaños.

También lamentó que muchos indocumentados con órdenes de aprehensión en su país por delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, armas y seres humanos; ataques sexuales, extorsiones, entre otros, hayan decidido emigrar a Tapachula para ampliar sus centros de operaciones.

Dijo que, de acuerdo a los que han sido detenidos en los últimos días, se trata de miembros de las bandas antagónicas, Mara Salvatrucha 13 y de la Barrio 18, ambas con gran presencia en Honduras y El Salvador, donde han provocado un caos social, económico y político, el mismo que quieren implementar en la entidad.

Sin embargo, recalcó que hay que ser muy precisos con las acciones y coherentes entre lo que se dice y se hace, y para ello puso como ejemplo que la ahora presidente de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, «en una gira por Tapachula dijo que a los migrantes se les recibía con los brazos abiertos y que aquí encontrarían trabajo, alimentación, vivienda y otros privilegios».

Las consecuencias de esa postura del Gobierno Federal se están viviendo, apuntó, al afirmar «indocumentados han hecho lo que quieren en estos tres años, incluidos también aquellos que se dedican a cometer actos fuera de la ley. Por ello la sociedad está harta de ellos, pero se siente en estado de indefensión porque los extranjeros pisotean la soberanía nacional y la dignidad de los mexicanos, y nadie les hace nada»

Consideró que a los jóvenes chiapanecos se les debe dar una oportunidad de desarrollo social, para que no se vean sujetos a asociarse con esos grupos de pandilleros y que para sobrevivir se vean también obligados a delinquir.

Es responsabilidad del Gobierno Federal combatir la pobreza y hacer frente a esos grupos de pandilleros, pero que debe entrar un estudio del origen: «para saber las causas por las que nuestros jóvenes se están enlistando en esas pandillas, que indudablemente establecen un ambiente de intranquilidad, inseguridad y hasta temor y horror en los vecinos de fraccionamientos y colonias con rezagos».

Según su punto de vista, en lo que va del sexenio no se ha percibido algún plan o programa encaminado en poder rescatar a los jóvenes que de una u otra forma han caído en esa marginación social, y llevarles educación o temas de oportunidades de empleo, «porque cuando se apuesta a la educación, el resultado se ve pronto”.

También opino que la migración de los jóvenes chiapanecos y el incursionar en la delincuencia es por la falta de empleos y el tener que enfrentar una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, porque los pocos espacios que hay, se los están dando a los indocumentados, incluso a muchos de ellos les pagan sin ni siquiera hacer nada.

Por lo pronto, concluyó, los operativos antipandillas deben ser del mismo tamaño de la inconformidad de toda la sociedad y actuar con mano firme y apegada a la ley, «porque los sicarios, narcotraficantes, asaltantes y el resto de los delincuentes, desconocen de los derechos humanos de la población a la hora de cometer sus fechorías. EL ORBE / Nelson Bautista