Autoridades de Salud en Chiapas Alertan por Presencia de Peste Porcina Africana

* En la Costa se Consumen Unos 500 Cerdos al Día.

Tapachula, Chiapas; 20 de enero del 2022.- Chiapas se encuentra en estado de alerta por la peste porcina africana que está circulando en más de 50 países de todos los continentes del mundo, luego de que fue detectada en territorio asiático hace poco más de un año y que es causante de la mortalidad en un cien por ciento de los cerdos infectados.

Es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que no tiene tratamiento alguno y que afecta a ese tipo de animales, lo que ocasiona graves pérdidas económicas y productivas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha alertado a los países del continente americano sobre la necesidad de tomar medidas preventivas, ante la reciente detección de casos de peste porcina africana en la región, descubiertos en cerdos domésticos de República Dominicana.

Jorge Ortiz Arévalo, director del Rastro Municipal de Tapachula, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que esa enfermedad es un riesgo muy fuerte al llegar a México y que para Chiapas es un gran fortuna que Guatemala no tiene la capacidad para cubrir su propia demanda de carne de cerdo y por eso no envía a territorio nacional; por lo contrario, de Chiapas se envía para allá, ya sea en pie, canal o en cajas.

El temor es que ese virus pueda llegar a las entidades aztecas a través de la importación de carne de los Estados Unidos, de Rusia, Canadá y de otras naciones productoras, ya que México adquiere un 30 por ciento de su consumo de cerdo y sus derivados de esos lugares.

En el caso de Chiapas, indicó que es uno de los más altos productores a nivel nacional y es autosuficiente, incluso puede proveer a Centroamérica y a otras regiones del país, pero no es inmune al virus.

Para medir las dimensiones de producción de cerdos en Chiapas, comentó que, tan solo en la Costa se consumen unos 500 al día, todos producidos en el estado.

Mientras que alrededor del 70 por ciento de la carne de cerdo que se consume en Guatemala es comprada en Chiapas. EL ORBE / JC