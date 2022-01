Cañeros de Huixtla Exigen a Directivos la Reparación de Caminos Sacacosechas

Huixtla, Chiapas, 23 de enero de 2022.- A más de dos meses que dio inicio la Zafra del ingenió Huixtla, los representantes de grupos cañeros no han cumplido con la reparación de Caminos Saca Cosecha, lo que ha generado descontento entre el gremio cañero, toda vez que los caminos presentan daños que dejó la temporada de lluvia y los conductores de camiones que acarrean la vara del dulce, le ponen Pero.

Caso concreto es el grupo de cañeros 104 del cantón Rancho Nuevo, que cuestionan a sus mismos productores por las condiciones de los caminos, han caído en amenaza gasta de dejar la caña tirada.

Cuando lo cierto es que este mismo grupo. A penas hace tres días inicio la rehabilitación de caminos, de un camión de grava le sacan cuatro o cinco montones, para el revestimiento, que no garantiza seguridad ya que con los primeros aguaceros van a quedar intransitable y apesar que pidieron cooperación con la empresa. No satisface las necesidades de vialidad en la presente zafra.por lo mismo piden cañeros rehabilitación a conciencia. EL ORBE/Luis Javier Ramos