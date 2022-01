Padres de Familia se Oponen al Regreso a Clases Presencial en Escuelas del Soconusco

* Por Cuarta Ola de Covid.

Tapachula, Chiapas; 23 de enero del 2022.- Ante la insistencia de la Secretaría de Educación de obligar al regreso a clases presenciales a pesar de que México atraviesa lo peor de la pandemia del mortal virus del Covid-19, con más de 50 mil contagios al día e infinidad de decesos, este domingo los Comités de Padres de Familia sesionaron y llegaron a la conclusión de que es una situación muy peligrosa para la vida de sus hijos.

Humberto Ruiz Sánchez, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Número 3 en la localidad, dijo al rotativo EL ORBE al concluir la reunión que ahora buscarán un encuentro plenario esta misma semana con el magisterio para acordar los criterios a seguir.

Señaló que se expuso que no hay las condiciones necesarias para el regreso a clases presenciales, y que es una gran falta de responsabilidad del gobierno imponer el retorno a las aulas en Chiapas, cuando muchos estados han decidido todo lo contrario, porque la gente se está muriendo.

Además, apuntó, «no todos los alumnos están vacunados y la Secretaría de Educación nunca se ha preocupado por mandar nada de insumos que se necesitan para hacer frente a esta enfermedad. Entonces no podemos nosotros arriesgar a los alumnos a que se contagien, porque ahorita esta situación se está poniendo cada vez más dura y no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros hijos».

Por ello, indicó, la propuesta de los padres de familia es el de no regresar a las clases presenciales, en espera de la opinión de los docentes.

Además, que un posible retorno debe ser evaluado de nuevo cuando los índices de contagios y deceso por Covid en el país disminuyan considerablemente, y cuando los alumnos estén vacunados, porque ni siquiera han aplicado la primera vacuna a los niños.

También está la propuesta de buscar el amparo de las leyes para continuar con las clases virtuales, en virtud de que la postura del gobierno federal pone en riesgo la vida de millones de mexicanos.

En caso de insistir, pedirán a los jueces a que se obligue a funcionarios de la Secretaría de Educación y a los directores de escuelas que impongan las presenciales, a que firmen una responsiva sobre posibles contagios y decesos de alumnos, docentes y personal administrativo. EL ORBE / JC