Destrozados los Caminos Ejidales de Tapachula

+ Ayuntamiento no Atiende sus Peticiones.

Tapachula, Chiapas; 07 de febrero del 2022.- Desde hace más de 15 años los habitantes del ejido “21 de Marzo”, de este municipio no saben lo que es una obra por parte del ayuntamiento municipal, ya que viven en el total abandono y sin que ninguna autoridad trate de hacer algo por ellos.

Lo anterior lo denunció al rotativo EL ORBE, Marcelino Mazariegos Palacios, presidente del comisariado ejidal de ese lugar, quien aseguró que han hecho gestiones ante la alcaldía municipal, incluso de anteriores administraciones, pero que no los han escuchado y tampoco les han resuelto sus peticiones.

Explicó que tienen muchas necesidades, pero la principal de ellas es el arreglo de la carretera la cual hoy está totalmente intransitable, no obstante de que los jóvenes tienen que salir a las escuelas y no tienen por donde transitar de manera segura, más en las partes de de barro, donde en tiempo de lluvias se vuelve lodoso.

Dijo que desde el entronque de la carretera que va de Tapachula a la comunidad de Carrillo Puerto, hasta la de ellos, ese tramo está en pésimas condiciones y que por eso no tienen otros servicios cómo es el de transporte colectivo ante la falta de una buena vía de comunicación.

Aseguró que el abandono por parte del gobierno municipal es total y que, si se han hecho algunas obras, es porque los ejidatarios y avecindados cooperaron, como fue el caso de la cancha de basquetbol, así como la agencia municipal y los parches que le han hecho a la carretera.

Agregó que el ejido “21 de marzo”, a pesar de encontrarse a escasos cinco kilómetros de la cabecera municipal, viven tristemente en el olvido absoluto.

Por otro lado, indicó que también requieren de una ampliación de la red de energía eléctrica, ya que hay un tramo en el que se necesitan por lo menos unos 10 postes, y por lo mismo, tampoco tienen alumbrado público. EL ORBE / Nelson Bautista